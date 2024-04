Po wyeliminowaniu Manchesteru City z Ligi Mistrzów przez Real Madryt, były gwiazdor Premier League, Stan Collymore, uderzył w Obywateli nawiązując do sukcesów innych angielskich zespołów w Europie oraz ich problemów z finansowym fair play.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Collymore atakuje Manchester City po porażce w Lidze Mistrzów

Stan Collymore, były gwiazdor angielskiej Premier League, nie przebierał w słowach, kiedy komentował odpadnięcie Manchesteru City z Ligi Mistrzów. Zespół Pepa Guardioli, który miał nadzieję na obronienie tytułu Ligi Mistrzów, przegrał w rzutach karnych z Realem Madryt i pożegnał się z rozgrywkami na etapie ćwierćfinałów.

Collymore, który w przeszłości reprezentował barwy Nottingham Forest, Liverpoolu, Aston Villi, Leicester i Bradford, w mediach społecznościowych ostro skrytykował Manchester City. Na swoim profilu na platformie X zamieścił zdjęcia Aston Villi, Nottingham Forest, Liverpoolu i Celticu z chwil ich triumfów w Pucharze Europy. Towarzyszyły temu słowa: – Nie zapominajcie dzieciaki, tylko zdobycie Pucharu Europy czyni was wielkim klubem, a naprawdę wielki jesteś, gdy zrobisz to bez oszustw.

Komentarz nawiązują do niedawnych oskarżeń wobec Manchesteru City o złamanie zasad Finansowego Fair Play, gdzie klub mierzy się z 115 zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych z lat 2009-2018. City zaprzecza tym oskarżeniom, a Premier League wyznaczyła już termin rozprawy.

Collymore bez ogródek mówi o sytuacji Manchesteru City

Collymore jest zagorzałym kibicem Aston Villi, a jedno ze zdjęć, które zamieścił, odnosi się do legendarnego triumfu tego klubu w finale Pucharu Europy w sezonie 1981/82, gdzie trofeum podnosił Dennis Mortimer. Nottingham Forest również dwukrotnie zdobył to trofeum w latach 1979 i 1980, co czyni te kluby bohaterami jego opowieści.

Wcześniej, Collymore wezwał Premier League do surowego ukarania Manchesteru City, jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, sugerując nawet odbieranie tytułów jako formę kary. Jego zdaniem: – nie ma nic bardziej zawstydzającego w sporcie, niż anulowanie twoich osiągnięć.

Zobacz również: Catenaccio w wykonaniu Realu. “Tylko tak mogliśmy wygrać”