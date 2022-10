fot. PressFocus Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Borussia Dortmund w pierwszej połowie miała więcej okazji do zdobycia gola, zaś po przerwie Riyad Mahrez nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz z Manchesterem City zakończył się bezbramkowym remisem, w związku z czym poznaliśmy dwie drużyny grupy G, które znalazły się w fazie pucharowej.

Borussia Dortmund bezbramkowo zremisowała z Manchesterem City

W drugiej połowie rzut karny Riyada Mahreza obronił Gregor Kobel

Ten wynik oznacza, że Borussia wywalczyła awans do fazy pucharowej, zaś mistrzowie Anglii zapewnili sobie pierwsze miejsce

Remis, który nikogo nie krzywdzi

Wygrana Sevilli z FC Kopenhagą sprawiła, że Borussia Dortmund nie mogła jeszcze cieszyć się z awansu do fazy pucharowej. Potrzebne było zatrzymanie na Signal Iduna Park Manchesteru City. W pierwszym meczu między tymi zespołami Borussia nie odstawała od mistrza Anglii, lecz nie była w stanie dowieźć prowadzenia i finalnie uznała wyższość rywala. Przed własną publicznością miała jednak dużo większe szanse na korzystny wynik, zwłaszcza, że Manchester City posłał do gry kilku rezerwowych. W wyjściowej jedenastce zabrakło między innymi Kevina De Bruyne czy Bernardo Silvy.

W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy spokojnie mogli wyjść na prowadzenie. Swoich okazji nie wykorzystał Karim Adeyemi, który mimo tego był do przerwy najjaśniejszą postacią w zespole Borussii Dortmund. Do szatni piłkarze schodzili z bezbramkowym remisem, co było dużo lepszą wiadomością dla gości z Manchesteru.

Na drugą połowę nie wyszedł Erling Haaland, którego na placu gry zastąpił Silva. Po zmianie stron podopieczni Pepa Guardioli zaczęli przejmować inicjatywę, a w 58. minucie mieli świetną okazję do wyjścia na prowadzenie. Arbiter podyktował rzut karny, a do piłki podszedł Riyad Mahrez. Intencje Algierczyka fantastycznie wyczuł Gregor Kobel, który uchronił swój zespół od straty gola.

Gregor Kobel obronił rzut karny wykonywany przez Riyada Mahreza! W Dortmundzie wciąż bez bramek ❌



Gregor Kobel obronił rzut karny wykonywany przez Riyada Mahreza! W Dortmundzie wciąż bez bramek ❌

Żadnej z drużyn w końcówce meczu nieszczególnie zależało, aby trafić do siatki. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem, który rozwiązał wszystkie niewiadome w grupie G. Pierwsze miejsce przypada Manchesterowi City, zaś awans do fazy pucharowej wywalczył sobie Borussia Dortmund. Tym samym Sevilla zadowoli się jedynie grą na wiosnę w Lidze Europy.