Gol Lewandowskiego nie wystarczył. Sensacja w Monachium!

Gol Roberta Lewandowskiego nie wystarczył. Polak wpisał się na listę strzelców w 52. minucie spotkania, ale to Villarreal tuż przed końcem meczu zadał decydujący cios. Chukwueze wykończył wyśmienitą akcję gości i pokonał Manuela Nueura! Bayer Monachium za burtą Ligi Mistrzów, a ubiegłoroczny triumfator Ligi Europy melduje się w półfinale tych elitarnych rozgrywek.

Robert Lewandowski zdobywcą gola dla Bayernu Monachium

Villarreal zadał decydujący cios za sprawą Chukwueze w końcówce spotkania

Dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu, Hiszpanie meldują się w półfinale Ligi Mistrzów

Przyczajony Villarreal wyczekał Bayern i zadał decydujący cios

Bayern Monachium musiał odrabiać straty z pierwszego meczu, który Villarreal wygrał 1:0, dlatego rozpoczął wtorkowe spotkanie ultra ofensywnie. Bawarczycy od pierwszej minuty próbowali zaatakować bramkę gości, ale byli bardzo chaotyczni w swojej grze. Wraz z upływem czasu napór podopiecznych Nagelsmanna stawał się coraz większy, ale też zawodnicy Bayernu grali bardzo nerwowo. Presja, wyniku, która na nich ciążyła od pierwszej minuty była bardzo widoczna.

Villarreal bronił się bardzo dobrze. Ich występ można porównać do rewanżowego meczu z Juventusem. Hiszpanie całkowicie zamknęli środek pola, co zmusiło Bayern do ataków skrzydłami. Liczne dośrodkowania zazwyczaj padały jednak łupem obrońców Żółtej Łodzi Podwodnej. Bawarczycy momentami nie mieli pomysłu jak przedrzeć się przez szczelną defensywę gości.

Piłkarze Villarreal od czasu do czasu próbowali odpowiedzieć na ataki gospodarzy, ale większość prób była szybko kasowana przez graczy Bayernu. W pierwszych 45 minutach mieliśmy dużo walki w środkowej strefie boiska i mało sytuacji bramkowych. Do przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy. Należy jeszcze odnotować, że w 32. minucie żółtą kartką ukarany został Robert Lewandowski za wejście nakładką w nogi Raula Albiola.

Druga połowa zaczęła się od kolejnych ataków Bayernu Monachium. Bawarczycy po przerwie wrócili na plac gry bardzo zdeterminowani i to przyniosło efekt. Robert Lewandowski fantastycznie wykończył trójkową akcję z udziałem Mullera i Comana. Piłka po strzale Polaka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. W 52. minucie kapitan reprezentacji Polski dał gospodarzom prowadzenie i wyrównanie w dwumeczu.

Wydawało się, że Bayern Monachium pójdzie za ciosem, ale kolejne ataki nie przynosiły zamierzonego efektu, a Villarreal dobrze się bronił. Tymczasem, gdy większość była już myślami przy dogrywce, goście zadali decydujący cios. W 88. minucie Chukwueze wykończył świetną akcję podopiecznych Emery’ego i doprowadził do wyrównania. Bawarczycy nie zdołali już odpowiedzieć na to trafienie w końcowych minutach spotkania.

Villarreal melduje się w półfinale Ligi Mistrzów!