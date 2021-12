PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Alphonso Davies

Już w środę Bayern Monachium zagra o skompletowanie zwycięstw w fazie grupowej, a Barcelona o to, by w ogóle z niej awansować. Trenerzy Nagelsmann i Xavi podali już wyjściowe składy na to starcie.

Środowym hitem Ligi Mistrzów jest pojedynek Bayernu Monachium z Barceloną

Katalończycy muszą wygrać, by być pewni awansu do fazy pucharowej

Znamy już składy na to starcie

Bayern – Barcelona: wiemy, kto zagra od pierwszej minuty

Julian Nagelsmann zapowiadał, że pomimo tego, że jego Bayern Monachium jest już pewny awansu z pierwszego miejsca, zagra w środę galowym składem. Galowym, mając na uwadze liczne absencje takich graczy, jak Serge Gnabry czy Joshua Kimmich. Mimo tego Bawarczycy zaprezentują bardzo mocną jedenastkę.

W bramce stanie kapitan, Manuel Neuer. Przed nim zagrają Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Niklas Suele i Alphonso Davies. Drugą linię stworzą Jamal Musiala, Corentin Tolisso oraz Thomas Mueller. W ataku niekwestionowanego lidera, Roberta Lewandowskiego, wspierać będą Kingsley Coman z Leroyem Sane.

Xavi Hernandez postawił na najmocniejsze zestawienie Barcelony. Marca-Andre ter Stegena chronić będą Sergino Dest, Ronald Araujo, Gerard Pique, Clement Lenglet i Jordi Alba. W pomocy wystąpią Sergio Busquets, Frenkie De Jong i Gavi. Zagrażać Neuerowi spróbują Ousmane Dembele i Memphis Depay.

Bayern Monachium: Neuer – Pavard, Upamecano, Suele, Davies – Roca, Tolisso, Mueller – Coman, Lewandowski, Musiala

FC Barcelona: Ter Stegen – Dest, Araujo, Pique, Lenglet, Alba – Busquets, De Jong, Gavi – Dembele, Depay

Początek starcia już o godzinie 21:00.

Bayern Monachium FC Barcelona 1.65 5.00 5.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. grudnia 2021 20:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin