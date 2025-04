Barcelona już liczy zyski za awans do półfinału Ligi Mistrzów. Ogromna kwota

FC Barcelona gra dziś rewanż z Borussią Dortmund, a stawką jest nie tylko prestiż, ale i ogromne pieniądze. Awans do półfinału Ligi Mistrzów to dla klubu premia w wysokości 15 milionów euro od UEFA.

Barcelona zarobi duże pieniądze w tej edycji Ligi Mistrzów

FC Barcelona w rewanżowym meczu z Borussią Dortmund walczy o awans do półfinału Ligi Mistrzów, który jest wart aż 15 milionów euro premii od UEFA. Co istotne, w fazie pucharowej wynik pojedynczego meczu nie ma znaczenia finansowego – liczy się tylko przejście dalej. Te 15 milionów stanowiłoby czysty zysk dla budżetu klubu na sezon 2024-25, gdyż Blaugrana planowała w nim jedynie dotarcie do ćwierćfinału.

Duma Katalonii już teraz może pochwalić się pokaźnymi wpływami z obecnej edycji rozgrywek. Łącznie klub zarobił od UEFA ponad 101,5 miliona euro (nie licząc wpływów z dnia meczowego). Na tę kwotę składają się m.in. bonus startowy (18,62 mln), premie za wyniki w fazie ligowej i awanse do kolejnych rund oraz środki z nowego filaru finansowego UEFA.

Filar ten obejmuje wpływy z puli rynkowej (‘market pool’ – TV, sponsorzy, wyniki) oraz ranking historyczny. Z tytułu ‘market pool’ Barcelona ma już zapewnione 22,44 mln euro (kwota może wzrosnąć), a z rankingu za ostatnie 10 lat otrzymała na starcie 11,41 mln euro, co plasowało ją w ścisłej europejskiej czołówce za Realem Madryt, Bayernem Monachium i Manchesterem City.

Potencjalne dalsze zarobki są równie imponujące. Awans do finału to dodatkowe 18,5 mln euro, a jego wygranie to kolejne 6,5 mln. Triumfator zagra też w Superpucharze Europy w Udine (13 sierpnia), co gwarantuje 4 mln za udział i dodatkowy 1 mln za zwycięstwo. Walka toczy się więc o naprawdę wielkie pieniądze.