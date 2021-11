PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Barcelona i Benfica rozegrają we wtorkowy wieczór kluczowe spotkanie w walce o awans do fazy pucharowej. Znamy już składy na to starcie.

Jeżeli Barcelona wygra we wtorek z Benfiką, będzie pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

W pierwszym spotkaniu Benfica pokonała u siebie Katalończyków aż 3:0

Pewny awansu z grupy E jest już Bayern Monachium

Barcelona – Benfica: trenerzy odsłonili karty

Przed Barceloną i Benficą prawdopodobnie najważniejsze spotkanie fazy grupowej. Jeżeli Katalończycy wygrają we wtorkowy wieczór, będą pewni awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To o tyle ważne, że ostatnim rywalem Blaugrany w grupie będzie Bayern Monachium – drużyna znajdująca się o co najmniej jedną półkę wyżej. Na ten moment Benfica ma o dwa oczka mniej niż Blaugrana.

Xavi miał spory ból głowy z desygnowaniem wyjściowego składu, ale ostatecznie wystawił najmocniejszą możliwą jedenastkę. Między słupkami stanie Marc-Andre ter Stegen. Prawdopodobnie na prawej obronie, w obliczu kontuzji, wystąpi szybki Ronald Araujo. Blok defensywny uzupełnią Gerard Pique, Clement Lenglet i Jordi Alba. Drugą linię stworzą Nico Gonzalez, Frenkie de Jong i Sergio Busquets. W ofensywie Memphisa Depaya wspierać będą Gavi i Yusuf Demir.

Jorge Jesus również postawił na najmocniejszy skład. W bramce, jak zwykle, wystąpi Odysseas Vlachodimos. Przed nim trójkę stoperów stworzą Jan Vertonghen, Nicolas Otamendi i Andre Almeida. W linii pomocy wystąpią Alejandro Grimaldo, Joao Mario, Julian Weigl i Gilberto. Zagrozić ter Stegenowi spróbują Rafa Silva, Roman Jaremczuk i Everton.

Początek starcia już o godzinie 21:00.