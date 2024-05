Arda Gueler może być pierwszy w historii. Aż trudno w to uwierzyć

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler

Pierwszy Turek, który wygra Ligę Mistrzów. Arda Gueler lub Salih Ozcan

W sobotę (1 czerwca) odbędzie się finał Ligi Mistrzów sezonu 2023/2024. W decydującym meczu zagrają drużyny Realu Madryt i Borussii Dortmund. Dla Królewskich może być to 15 tytuł Pucharu Europy, zaś dla BVB drugie takie trofeum.

Już teraz wiadomo, że będzie to historyczne spotkanie dla Turcji. Aż trudno w to uwierzyć, ale do tej pory żaden zawodnik z tego kraju nie sięgnął po Ligę Mistrzów. Najbliżej tego byli Hakan Calhanoglu, Arda Turan, Nuri Sahin, Hamit Altintop i Yıldıray Baştürk, którzy dotarli ze swoimi drużynami do finału.

Przełamanie nastąpi w meczu Realu z Borussią, ponieważ w ekipie Los Blancos gra Arda Gueler, a w drużynie z Signal Iduna Park występuje Salih Ozcan. Oznacza to, że tym razem reprezentant Turcji na pewno zdobędzie Ligę Mistrzów.

Co ciekawe, zajmująca dziewiąte miejsce w aktualnym rankingu UEFA Turcja, to najwyżej sklasyfikowany kraj, który nigdy nie miał zdobywcy Ligi Mistrzów ani Pucharu Europy.

Liczba piłkarzy, którzy zdobyli LM według krajów:

78: Hiszpania

72: Włochy

69: Anglia

65: Niemcy

52: Holandia

43: Brazylia

42: Portugalia

34: Francja

—————–

6: Polska (Boniek, Młynarczyk, Wojciechowski, Dudek, Kuszczak, Lewandowski)

Na stronie UEFA liczba polskich triumfatorów wynosi 4, a więc zapewne nie policzono Sławomira Wojciechowskiego (nie zagrał żadnego meczu) oraz Tomasza Kuszczaka, którzy w Bayernie i Man Utd pełnili marginalne role.

