Ronald Araujo

Ronald Araujo wypowiedział się przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów, w którym Barcelona zmierzy się w wyjazdowym starciu z Bayernem Monachium. Urugwajczyk chwalił między innymi Roberta Lewandowskiego, który rozwiązał ofensywne problemy Dumy Katalonii.

Araujo skomentował najbliższy pojedynek z Bayernem

Urugwajczyk wypowiedział się na temat Lewandowskiego

Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00

Araujo wierzy w zwycięstwo z Bayernem

Przed wtorkowym pojedynkiem Bayernu z Barceloną dużo mówi się o Robercie Lewandowskim, który osiem lat spędził w Monachium, a teraz ponownie zagra na Allianz Arenie. – Lewandowski przyniósł nam ulgę w ofensywie. W poprzednim sezonie dużo cierpieliśmy. Wspaniale mieć go jako kolegę. Ma świetny start i to nas cieszy. Mamy nadzieję, że nadal będzie tyle strzelał i nam pomagał – przyznał Araujo.

Barcelona nie ma łatwego życia w pojedynkach z Bayernem Monachium. Statystyki zdecydowanie przemawiają za Bawarczykami. – Liga Mistrzów to bardzo wymagające rozgrywki. Bayern jest trudnym przeciwnikiem. Ciężko pracujemy, a taka rywalizacja uczyni nas silniejszymi w przyszłości. Myślę, że to dobra okazja, abyśmy narzucili nasz styl gry. Dzięki jakości w ofensywie wiem, że jeśli zachowamy czyste konto to mamy spore szanse, by wygrać ten pojedynek – dodał.

– Myślę, że dzięki pracy zespołowej, pomysłom Xaviego, a także nowym transferom staliśmy się bardziej doświadczeni. To sprawia, że ​​fani mogą czerpać radość z naszej gry. Bayern ma dobrych piłkarzy, ale jesteśmy gotowi stawić im czoła – stwierdził Araujo.

Starcie Bayernu Monachium z FC Barceloną rozpocznie się we wtorek, 13 września, o godzinie 21:00.

