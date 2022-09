PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Hitem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie pojedynek Bayernu Monachium z Barceloną. Xavi Hernandez wziął udział w konferencji przed tym spotkaniem. Trener podkreślał trudność zadania stojącego przed jego zespołem, ale jednocześnie przyznał, że stać go na zwycięstwo w Monachium,

We wtorek Bayern Monachium podejmie u siebie Barcelonę

Blaugrana jeszcze nigdy nie wygrała na Allianz Arena

Xavi Hernandez wierzy, że jego zespół stać na przełamanie tej złej serii

Xavi: w Barcelonie każdy mecz jest egzaminem

Już we wtorek Bayern Monachium podejmie u siebie Barcelonę. To spotkanie to zdecydowany hit drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed tym meczem.

– Przewiduje bardzo wyrównane spotkanie. Obie drużyny chcą utrzymywać się przy piłce, wysoko pressują i źle się czują bez futbolówki. Dla obu drużyn to kluczowy mecz. Nawet z takim rywalem będziemy jednak starać się dominować – powiedział Xavi Hernandez. – W Barcelonie każdy mecz jest egzaminem. Jutro czeka nas kolejny, a następny w sobotę. To się nigdy nie skończy. To jest Barcelona. Oczywiście, że jutro czeka nas moment prawdy. Mówimy o meczu Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Przed nami szczególne wyzwanie. Myślę, że jutro będziemy rywalizować lepiej, niż rok temu. Musimy zachować pokorę. Myślę, że jeśli zagramy jutro tak, jak w poprzednich meczach sezonu, możemy wygrać – dodał szkoleniowiec Dumy Katalonii.

Nie zabrakło też pytań o Roberta Lewandowskiego.

– Ma się świetnie. Jest spokojny i pewny siebie. To naturalny lider. Przed nim wyjątkowe spotkanie, ale jest zmotywowany. W ostatnim meczu trochę odpoczął – skomentował formę podopiecznego Hernandez.

Początek starcia na Allianz Arena już we wtorek o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Kounde: mamy wszystko, by wygrać oba mecze z Bayernem.

Bayern Monachium FC Barcelona 2.07 4.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2022 22:02 .

