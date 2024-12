Vinicius Junior wrócił po kontuzji do wyjściowego składu Realu Madryt. Carlo Ancelotti postawił na niego w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Oto oficjalne składy na mecz Atalanta - Real.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Vinicius Junior w wyjściowym składzie Realu na mecz z Atalantą

Real Madryt po łatwym zwycięstwie w ubiegły weekend z Gironą (3:0) wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. We wtorek (10 grudnia) zmierzy się na Gewiss Stadium w Bergamo z Atalantą. Dla podopiecznych Carlo Ancelottiego to niezwykle ważne spotkanie.

Królewscy po 5. kolejkach zajmują dopiero 24. miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów. Ewentualna porażka może utrudnić im walkę o awans do fazy pucharowej. Na całe szczęście kibice Realu Madryt mogą liczyć na Viniciusa Juniora, który wrócił niedawno po ostatniej kontuzji. Choć istnieją obawy, że Brazylijczyk nie jest w stu procentach gotowy, to jednak Carlo Ancelotti postawił na niego od pierwszych minut w starciu z La Deą. Oprócz Viniciusa powrócił także Rodrygo, który rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Ponadto pierwszy skład Realu na mecz z Atalantą nie zaskakuje. Carlo Ancelotti postawił na sprawdzonych zawodników. Między słupkami zagra Thibaut Courtois. W obronie zobaczymy Lucasa Vazqueza, Aureliena Tchouameniego, Antonio Rudigera i Frana Garcię. Z kolei w środku pola operować będą Dani Ceballos, Fede Valverde i Jude Bellingham. Ofensywne trio stworzy wspomniany Vinicius do spółki z Brahimem Diazem i Kylianem Mbappe.

Początek meczu Atalanta – Real Madryt o godzinie 21:00. Arbitrem zawodów będzie Szymon Marciniak.

Wyjściowe jedenastki na mecz Atalanta – Real Madryt:

Atalanta: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri – Pasalic – De Ketelaere, Lookman

Real: Courtois – Lucas, Rudiger, Tchouameni, Garcia – Bellingham, Valverde, Ceballos – Mbappe, Vinicius, Brahim