Zbigniew Boniek skomentował w rozmowie z "Polsatem Sport" ostatnie wyniki Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji Europy. Były szef PZPN-u nieco ostrożnie podchodzi do wielkiego optymizmu, mówiąc o wykonaniu zadania.

Boniek ostrożnie komentuje wyniki Legii i Jagiellonii

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok wczoraj z bardzo dobrej strony zaprezentowały się podczas spotkań 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Obaj nasi przedstawiciele w Europie pokazali sporo jakości piłkarskiej i wygrali swoje mecze. Mistrz Polski pokonał 3:0 Molde, zaś stołeczny zespół był lepszy od Dynama Mińsk, które pokonał 4:0.

W sumie zarówno Legia, jak i Jagiellonia po dotychczasowych trzech meczach mają komplet punków i zajmują czołowe miejsce w tabeli Ligi Konferencji Europy. Właściwie na tym etapie rozgrywek mogą być już pewni awansu do kolejnej rundy i gry w Europie na wiosnę. To oczywiście spotyka się ze sporym uznaniem kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Nastroje nieco chłodzi Zbigniew Boniek w rozmowie z “Polsatem Sport”. Były prezes PZPN w kontekście czwartkowych spotkań mówi, że polskie zespoły wywiązały się z zadania.

– Oczywiście, wspięcie się tak wysoko naszych drużyn jest swego rodzaju niespodzianką, ale analizując rzeczywistość, na spokojnie trzeba dojść do wniosku, że polskie drużyny zagrały na swoim poziomie – ocenił Boniek w rozmowie z “Polsatem Sport”.

– Według mnie nasze zespoły w pozostałych trzech meczach muszą zdobyć co najmniej trzy punkty i jest to jak najbardziej do zrobienia, żeby uniknąć gry dwóch dodatkowych spotkań w rundzie play-offu – dodał.

