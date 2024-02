IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Magnus Wolff i Radovan Pankov

Legia Warszawa odpadła z Ligi Konferencji Europy

Wojskowi w dwumeczu przegrali aż 2:6 z Molde

Radovan Pankov zabrał głos po tym spotkaniu

Radovan Pankov: Jesteśmy rozczarowani

Legia Warszawa miała nadzieję, że uda jej się odrobić straty z pierwszego meczu i wyeliminuje Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. Norwedzy na Łazienkowskiej nie dali jednak szans wicemistrzowi Polski wygrywając aż 3:0. Radovan Pankov był bardzo rozczarowany po czwartkowym spotkaniu.

– To wstyd stracić trzy gole. Mogliśmy zdobyć bramki, ale tego nie zrobiliśmy. Czasem zabrakło szczęścia, by wrócić do gry. Nie możemy teraz płakać, za chwilę mamy kolejny mecz, który trzeba wygrać. Przed nami analiza tego, co się wydarzyło – powiedział serbski defensor.

– Musimy dać radość temu miastu, tym ludziom. Co mecz mamy pełny stadion, kibice są z nami, choć wiem jak bardzo są rozczarowani. My również jesteśmy rozczarowani – dodał środkowy obrońca Wojskowych, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.