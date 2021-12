Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Basel

Doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w każdych rozgrywkach klubowych. Niewiadomą pozostaje tylko los Tottenhamu w europejskich pucharach. Londyńczycy muszą wygrać, aby grać dalej w Lidze Konferencji, ale przez wiele przypadków koranowiursa w drużynie, ich mecz został przełożony. Tymczasem Basel zakończył grupowe zmagania bez porażki i awansował do fazy pucharowej z fotelu lidera. Bodo/Glimt nie miało już tyle szczęścia, ponieważ przez remis zajęło drugie miejsce w grupie C. Co ciekawe, z LKE wyleciał Union Berlin, który też podzielił się punktami.

Basel niepokonany, Bodo/Glimt tuż za AS Romą, Union za burtą

Basel pewnie pokonał Qarabag na własnym terenie (3:0), dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w grupie H. Ekipa ze Szwajcarii nie dała żadnych szans rywalom, od początku kontrolując przebieg gry na St. Jakob-Park.

Tymczasem Bodo/Glimt przez remis z Zorią Ługańsk zajęła drugą lokatę w grupie C. Gdyby udało się wygrać, ekipa z Norwegii zakończyłaby grupowe zmagania przed AS Romą.

Natomiast z przygodą w Lidze Konferencji pożegnał się Union Berlin. Ekipa z Bundesligi zagrała poniżej oczekiwań i tylko zremisowała ze Slavią Praga przed własną publicznością. Tymoteusz Puchacz był obecny na ławce rezerwowych, ale po raz kolejny nie dostał szansy na grę.

Wyniki i gole 6. kolejki Ligi Konferencji Europy

Basel – Qarabag 3:0 (1:0)

Arthurt (33′, 74′), Kasami (62′)

Zoria Ługańsk – Bodo/Glimt 1:1

Nazaryna (18′) – Vernydub (68′)

Union – Slavia 1:1 (0:0)

Kruse (64′) – Schranz (50′)

Feyenoord – M. Haifa

Dessers (38′), Nelson (65′) – David (91′)

CSKA Sofia – AS Roma 2:3 (0:2)

Catakovic (75′), Wildschut (93′) – Abraham (15′, 54′), Mayoral (34′)

Alkmaar – Randers 1:0 (0:0)

Oosting (87′)

Kopenhaga – Slovan Bratysława 2:0 (1:0)

Wind (30′), Hojlund (53′)