Lech Poznań już w czwartek rozegra pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy przeciwko FK Bodo/Glimt. W ekipie Kolejorza zabraknie trzech zawodników, w tym Joao Amarala. Spotkanie z udziałem mistrza Polski rozpocznie się o godzinie 18:45.

Lech Poznań walczy o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy

W czwartek zostanie rozegrany pierwszy mecz w ramach 1/16 finału

Przeciwko Bodo nie wystąpią Joao Amaral, Lubomir Satka i Barry Douglas

Amaral przegrał rywalizację o skład

Lech Poznań przygotowuje się do czwartkowego meczu w Lidze Konferencji Europy. Po świetnej i efektownej grze w fazie grupowej Kolejorzowi udało się wywalczyć awans do fazy pucharowej, gdzie w 1/16 finału zmierzy się z FK Bodo/Glimt. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Norwegii. Główną przeszkodą mistrza Polski będzie sztuczna murawa, na której na co dzień występuje przedstawiciel krajów skandynawskich.

Na przedmeczowej konferencji prasowej John van den Brom podał informacje dotyczące kadry, która będzie do jego dyspozycji w rywalizacji z FK Bodo/Glimt. Zabraknie w niej trzech piłkarzy. W szerokim składzie nie znalazł się Joao Amaral, który poradził już sobie z problemami zdrowotnymi, lecz nie wywalczył miejsca. Wokół Portugalczyka pojawiło się zimą spore zamieszanie, gdyż wiele mówiło się na temat jego potencjalnego odejścia z drużyny.

Ponadto, van den Brom nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych od dłuższego czasu Lubomira Satki i Barry’ego Douglasa. Po ostatniej kolejce Ekstraklasy nie odnotowano świeżych urazów, więc reszta zawodników będzie do dyspozycji holenderskiego szkoleniowca.

Wyjazdowe spotkanie Lecha Poznań z Bodo/Glimt w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy rozpocznie się o godzinie 18:45.

