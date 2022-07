fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań z dużymi obawami przystępował do meczu Ligi Konferencji Europy z Dinamo Batumi. Ostatecznie okazało się, że były one przesadzone, bo mistrz Polski wygrał gładko z Gruzinami (5:0). Po zakończeniu spotkania głos na temat rywalizacji wyraził opiekun lechitów.

Lech Poznań nie dał żadnych szans Dinamo Batumi w czwartkowym meczu w europejskich pucharach

Kolejorz wygrał przekonująco 5:0 z zespołem z Gruzji

Zachwycowany postawą swoich podopiecznych był trener aktualnego mistrza Polski

Lech pozbierał się po trzech porażkach z rzędu

Lech Poznań wykonał w czwartkowy wieczór milowy krok w kierunku awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to Kolejorz w następnej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Víkingur Reykjavík / The New Saints. Tymczasem na kilka zdań komentarza na temat boju z Dinamo Batumi pozwolił sobie trener lechitów.

– W końcu. Nareszcie zagraliśmy tak, jak na mistrza przystało. Wszystko się zgrało i wyglądało to tak, jak trzeba. Jestem bardzo dumny z drużyny, mogę komplementować moich zawodników. Chociaż warunki atmosferyczne nie były łatwe, bo ciężko się grało w piłkę w takiej temperaturze – mówił trener John van den Brom w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Tym bardziej wynik 5:0 jest wart odnotowania. Myślę, że dziś cała Polska jest zadowolona z tego, jak zagrał mistrz. Mogę powiedzieć, że opłaciło się wierzyć w team spirit, zawodnicy nie zawiedli mnie – uzupełnił Holender.

Kolejorz podobnie jak pozostali przedstawiciele PKO Ekstraklasy w europejskich pucharach w najbliższy weekend nie rozegra swojego spotkania ligowego. Tym samym swój kolejny mecz na krajowym podwórku Lech rozegra dopiero po powrocie z rewanżowego spotkania przeciwko Dinamo Batumi. W ramach trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy poznański team zmierzy się na swoim stadionie z Wisłą Płock.

Czytaj więcej: Skóraś i Amaral rozstrzelali Dinamo Batumi! Piorunująca pierwsza połowa Lecha [WIDEO]

Dinamo Batumi Remis Lech Poznań 2.80 3.25 2.60 2.57 3.25 2.60 2.80 3.25 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2022 08:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin