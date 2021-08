Tottenham – Pacos: dublet Kane’a i awans Kogutów

Tottenham Hotspu pokonał Pacos de Ferreira 3:1 (2:0) w meczu IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Popisowy występ zaliczył Harry Kane, który zdobył dwie bramki. Tym samym ekipa Nuno Espirito Santo wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Tottenham wykonał plan

Tottenham Hotspur przystępował do potyczki z ekipą z Portugalii, mając do odrobienia jednego gola. Londyńczycy nie byli jednak tym faktem zbytnio załamani, wierząc, że wykorzystają atut własnego boiska. Mecz przykuwał dużą uwagę również z tego względu, że Harry Kane zagrał w wyjściowym składzie The Spurs.

Kapitan reprezentacji Anglii już w dziewiątej minucie spotkania sprawił, że kibice na Tottenham Hotspur Stadium mieli powody do radości. Kane wpisał się na listę strzelców, imponując swoim niezwykłym instynktem strzeleckim. Anglik wykorzystał dogranie z boku boiska i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera rywali.

Kane z dwoma golami

Kane jednym trafieniem się nie zadowolił, bo w 34. minucie podwyższył prowadzenie ekipy z Londynu. Tym razem reprezentant Anglii wykorzystał błędy defensywy Pacos de Ferreira. Na przerwę Tottenham udał się zatem z dwubramkową zaliczką.

Wynik rywalizacji ustalił natomiast Giovani Lo Celso, który popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Tym samym team ze stolicy Anglii w dwumeczu wygrał z portugalską drużyną 3:1 i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Losowanie grup w Lidze Konferencji Europy odbędzie się w piątek.