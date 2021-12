Tottenham będzie walczyć z UEFA. “Rozważamy podjęcie kroków prawnych”

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Tottenham Hotspur nie zgadza się z decyzją Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) o wykluczeniu ich z rozgrywek Ligi Konferencji Europy i rozważa złożenie w tej sprawie odwołania. Taki scenariusz podczas środowej konferencji prasowej zasugerował również menedżer zespołu Antonio Conte.

Ostatnie mecz Tottenhamu Hotspur w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy został zweryfikowany przez UEFA jako walkower na korzyść Stade Rennes

Londyński klub nie zgadzając się z decyzję prawdopodobnie złoży w tej sprawie odwołanie

Dużego rozczarowania nie kryje menedżer Kogutów Antonio Conte

Niesprawiedliwa decyzja UEFA

UEFA w poniedziałek poinformowała, że przełożony z powodu epidemii koronawirusa w londyńskim zespole mecz ze Stade Rennes nie zostanie rozegrany i rozstrzygnięty zostanie jako walkower na niekorzyść Tottenhamu. W efekcie Koguty pożegnały się z europejskimi pucharami w tym sezonie.

Już w ubiegłym tygodniu menedżer Antonio Conte mówił, że taka decyzja, z uwagi na okoliczności w jakich zaplanowane na 9 grudnia spotkanie nie zostało rozegrane, będzie niesprawiedliwa dla jego drużyny. Po poniedziałkowym komunikacie UEFA wściekłości nie kryli również piłkarze londyńskiego zespołu.

Teraz klub poważnie rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. – Szczerze mówiąc dla mnie, klubu i naszych kibiców, to niewiarygodne, jaką decyzję podjęła UEFA. Na pewno jest ona niesprawiedliwa. Zasługujemy na to, by grać o awans na boisku, a nie w taki sposób. Jestem bardzo rozczarowany decyzjami UEFA – mówił Conte.

– Jest jeszcze jeden szczebel. UEFA podjęła tą niewiarygodną decyzję, ale jest jeszcze jeden krok, aby ją potwierdzić lub nie. Ale chciałbym powtórzyć, że jestem bardzo rozczarowany UEFA, ponieważ każdy zna ten problem, ale być może w grę wchodziły jakieś osobiste interesy – kontynuował włoski szkoleniowiec Tottenhamu.

Obecnie Tottenham przygotowuje się do środkowego spotkania 1/4 finału Carabao Cup, w który zmierzy się z West Hamem United.

