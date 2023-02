PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Już w czwartek Lech Poznań stanie przed szansą na awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Przed starciem z Bodo/Glimt wypowiedział się Michał Skóraś, który nie obawia się silnego rywala.

Pierwszy mecz pomiędzy Bodo/Glimt a Lechem Poznań zakończył się bezbramkowym remisem

Kolejorz podejmie u siebie rywala już w ten czwartek o godzinie 21:00

Michał Skóraś podkreśla, że jego zespół jest przygotowany do rywalizacji

“W rewanżu chcemy zagrać ofensywnie”

Przed Lechem Poznań niezwykle istotny wieczór. Po tym, jak przed tygodniem Kolejorz zremisował na stadionie Bodo/Glimt (0:0), kwestia awansu rozstrzygnie się przy Bułgarskiej. Michał Skóraś zapowiada ofensywną twarz mistrza Polski.

– Tak wyglądał pierwszym mecz, że musieliśmy się cofnąć. Mimo że jestem ofensywny zawodnikiem to sądzę, że odnajduję się w takim bardziej defensywnym graniu. Cofaliśmy się dość nisko, ale było sporo przestrzeni z przodu i dzięki temu szybko mogliśmy atakować kontrami. W rewanżu chcemy zagrać ofensywnie. Mając wsparcie fanów jestem przekonany, że będzie to zupełnie inne spotkanie – powiedział skrzydłowy poznańskiej drużyny w rozmowie z TVP Sport. – Z meczu na mecz czuję się lepiej. Musiałem popracować nad sobą, bo mentalnie zacząłem sobie zawieszać za wysoko poprzeczkę i nie do końca mi to pomagało, ale teraz wracam na właściwe tory – dodał w kontekście własnej dyspozycji.

Reprezentant Polski potwierdził też, że trener van den Brom dokładnie przygotował swoich graczy na to, co zaprezentuje Bodo/Glimt.

– Wydaje mi się, że na początku będą chcieli nas wysoko spresować, ale my jesteśmy na to przygotowani. W momencie, gdy ich taktyka nie będzie przynosiła rezultatów wtedy się trochę wycofają. Wówczas będziemy musieli budować swoje akcje i zagrać atakiem pozycyjnym – stwierdził 23-latek.

Początek pojedynku już w czwartek o godzinie 21:00.

Skóraś rozegrał w tym sezonie już 36 spotkań dla Lecha Poznań na wszystkich frontach. Zanotował w nich dziesięć bramek i cztery asysty.

