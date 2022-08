fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Dudelange to jeden z czwartkowych meczów Ligi Konferencji Europy, który najbardziej interesuje polskich kibiców. Kolejorz przystąpi do tej potyczki w roli faworyta, a stawką tego spotkania będzie walka o awans do fazy grupowej rozgrywek. Trenerzy odkryli już karty i ujawnili wyjściowe składy na spotkanie.

Bardzo interesująco zapowiada się spotkanie Lech – Dudelange

Starcie w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się na stadionie przy Bułgarskiej

Mecz zacznie się o 20:30

Lech – Dudelange: Kolejorz faworytem

Lech Poznań w trakcie trwającego sezonu rozczarowuje w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Johna van den Broma są w ligowych zmaganiach bez wygranej od czterech spotkań, notując w nich trzy porażki. Okazją na rehabilitację jest jednak możliwość wywalczenia awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Kolejorz w dwumeczu o awans do gry w europejskich pucharach jesienią zmierzy się z F91 Dudelange, które po dwóch kolejkach ligi luksemburskiej jest na prowadzeniu w tabeli. W trakcie minionego weekendu najbliższy ryal lechitów pokonał Progres Niederkom (3:2).

Liga Konferencji Europy. Lech – Dudelange: składy na mecz

Lech: Bednarek – Pereira, Milić, Pingot, Rebocho, Velde, Murawski, Karlstroem, Skóraś, Amaral, Ishak

Dudelange: Fox – Kirch, Morren, Diouf, Skanderović, Gashi, Bojic, Sinani, Bruno Frere, Joao Victor Hadji.

