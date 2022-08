PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Dudelange: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mistrz Polski zawodzi na całej linii w Ekstraklasie, ale nadal ma szansę na grę w europejskich pucharach. Czy da radę niesławnemu pogromcy Legii z 2018 roku? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lech Poznań – Dudelange, gdzie oglądać

Lech Poznań notuje katastrofalne wejście w sezon. Kolejorz nadal nie zdołał odnieść zwycięstwa w Ekstraklasie i po czterech kolejkach znajduje się w strefie spadkowej. Przypomnijmy też, że mistrz Polski błyskawicznie rozprawił się z marzeniami kibiców o grze w Lidze Mistrzów. Teraz jednak rywalizuje w Lidze Konferencji i brakuje mu dwóch kroków, by co czwartek szykować się na międzynarodowe starcia.

Dudelange sparowano z Lechem po tym, jak mistrz Luksemburga nie dał rady Malmoe w kwalifikacjach do Ligi Europy. Teoretycznie Kolejorz to wielki faworyt nadchodzącego starcia. Pamiętajmy jednak o ostatniej dyspozycji poznaniaków, a także sensacji, jaką sprawiło Dudelange w 2018 roku. Wówczas wyeliminował on Legię. Oby tym razem historia nie zatoczyła koła.

Lech Poznań – Dudelange, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy mecz przy Bułgarskiej obejrzysz na kanale TVP Sport.

Lech Poznań – Dudelange, transmisja online

Spotkanie możesz obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że odnajdziesz sekcję “Transmisje” na stronie sport.tvp.pl.

Lech Poznań – Dudelange, kursy bukmacherskie

Jako się rzekło, bukmacherzy upatrują w Kolejorzu wielkiego faworyta do zwycięstwa.

Lech Poznań F91 Dudelange 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2022 09:10 .

