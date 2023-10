IMAGO / BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dominik Hładun, Legia Warszawa

Legia Warszawa już dzisiaj wieczorem zmierzy się w meczu przeciwko HŠK Zrinjski Mostar

W składzie “Wojskowych” może dojść do sensacyjnej zmiany

W bramce ma zagrać bowiem Dominik Hładun zamiast Kacpra Tobiasza

Niespodziewany ruch

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny okres. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia przegrali cztery ostatnie mecze, w tym słynne już wyjazdowe starcie z AZ Alkmaar. To powoduje, że atmosfera wokół zespołu nieco się popsuła. Nie ma jednak lepszej okazji do rehabilitacji jak mecz w Lidze Konferencji Europy, szczególnie, że rywal nie należy do tuzów europejskiej piłki.

Zanim jednak samo spotkanie, czeka nas najprawdopodobniej spora sensacja w wyjściowym składzie ekipy z Warszawy. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego ze “sport.tvp.pl” Kosta Runjaic wraz ze swoim sztabem może podjąć decyzję o zastąpieniu Kacpra Tobiasza. Dziennikarz twierdzi, że zmiana nie jest jeszcze przesądzona i może zapaść w ostatniej chwili, ale jeśli tak się stanie, to między słupkami zobaczymy Dominika Hładuna.

