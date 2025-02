Ranking krajowy UEFA: historia coraz bliżej? Ważny krok w kierunku top 15

Associated Press / Alam Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Polska nie miała matematycznych szans, by ruszyć się już dziś z 17. miejsca, natomiast mogliśmy przybliżyć się na dystans pozwalający myśleć o piętnastce już w kolejnej rundzie

Aby taki scenariusz urzeczywistnił się w maksymalnym stopniu, Jagiellonia musiała pokonać TSC Backa Topola i to zrobiła, oraz liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Tu udało się połowicznie

Zajęcie na koniec obecnego sezonu 15. miejsca w rankingu krajowym sprawi, że w przyszłym kluby Ekstraklasy będą bić się o dwa miejsca w eliminacjach Ligi Mistrzów i o pięć miejsc w europejskich pucharach ogólnie

Ranking krajowy UEFA – aktualna sytuacja

W czwartkowych meczach, patrząc pod kątem sytuacji Polski w rankingu krajowym UEFA, interesowały nas wyniki trzech meczów: Heidenheim – FC Kopenhaga, Real Sociedad – FC Midtjylland oraz Jagiellonia – Backa Topola. Idealnym scenariuszem były porażki Duńczyków oraz zwycięstwo mistrzów Polski. Stało się nieco inaczej. Kopenhaga wygrała w Niemczech po dogrywce 3:1, czym zarobiła dla Danii 0,625 punktu (0,5 za zwycięstwo oraz 0,125 bonusu za awans). Jagiellonia pokonując Backę Topolę 3:1 odpowiedziała dokładnie tym samym. Jednocześnie nie zawiedli Baskowie, którzy wygrali z Midtjylland 5:2.

W ten sposób aktualna strata Polski do piętnastych Duńczyków nie zmieniła się i wciąż wynosi niespełna punkt. To równowartość dwóch zwycięstw. Jednocześnie sytuacja się zmieniła o tyle, że o kolejne punkty dla Duńczyków walczyć będzie już tylko jeden zespół, podczas gdy my wciąż mamy dwa. Straty do szesnastych Szwajcarów są już iluzoryczne – wynoszą 0,225 punktu. To wartość jednego remisu – jeśli polskie kluby do końca sezonu zanotują bilans lepszy choćby o jeden remis, Szwajcarzy, którzy w grze mają już tylko Lugano, znajdą się za nami.

Aktualny ranking krajowy UEFA:

Miejsce Kraj Punkty 2024/25 Punkty łącznie Pozostały w grze / liczba drużyn na starcie sezonu 13. Austria 8,550 35,350 Rapid Wiedeń (LK) / 5 14. Szkocja 8,450 34,750 Glasgow Rangers (LE) / 5 15. Dania 7,531 33,981 FC Kopenhaga (LK) /4 16. Szwajcaria 6,650 33,225 Lugano (LK) / 5 17. Polska 9,750 33,000 Jagiellonia (LK), Legia (LK) / 4

