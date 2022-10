fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Podsumowanie meczów 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zremisował na wyjeździe z Austrią Wiedeń i wciąż nie może być pewny awansu do fazy pucharowej. Grę na wiosnę zapewniła sobie natomiast Fiorentina.

Lech zagra o awans z Villarrealem

Polscy kibice z niecierpliwością wyczekiwali czwartkowego meczu Lecha Poznań, który mógł we Wiedniu zagwarantować sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Remis z Austrią, a także podział punktów w spotkaniu Villarrealu z Hapoelem Beer Szewa sprawiły, że ta kwestia wciąż nie została rozwiązana. Pewną sytuację ma za to Fiorentina, która pokonała przed własną publicznością Basaksehir 2-1. Bohaterem rywalizacji został Luka Jović, popisujący się dubletem.

Swoje zadanie należycie wykonali również Nicea i West Ham. Londyńczycy po pięciu meczach mogą pochwalić się kompletem punktów, zaś przedstawiciel Ligue 1 po pokonaniu Partizana awansował na fotel lidera grupy D.

Bardzo ciekawie zapowiada się ostatnia kolejka w grupie H, gdzie wszystkie cztery drużyny mają szanse na zapewnienie sobie gry w Lidze Konferencji Europy na wiosnę. W tej chwili na dwóch pierwszych miejscach znajdują się Slovan Bratysława i FC Basel.

Mecz Slovacko z FC Koeln zostanie rozegrany w innym terminie, gdyż na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne w Czechach. Ogromna mgła znacząco ograniczała widoczność i uniemożliwiła grę.

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Konferencji Europy

Anderlecht – FCSB 2:2 (1:0)

38′ Verschaeren, 75′ Vertonghen – 60′ Compagno, 82′ Dawa

Austria Wiedeń – Lech Poznań 1:1 (0:0)

70′ Keles – 48′ Ishak

Fiorentina – Basaksehir 2:1 (1:1)

26′, 62′ Jović – 15′ Aleksić

Nice – Partizan 2:1 (1:0)

29′ Pepe, 77′ Lemina – 74′ Gomes

Vaduz – Alkmaar 1:2 (0:0)

77′ Hasler – 50′ Kerkez, 75′ van Brederode

Villarreal – Hapoel Beer Szewa 2:2 (0:0)

57′ Chukwueza, 70′ Danjuma – 48′ Hemed, 79′ Yehezkel

Basel – Zalgiris 2:2 (2:1)

2′ Diouf, 18′ Zeqiri – 43′, 62′ Oyewusi

Dnipro-1 – Apollon 1:0 (1:0)

39′ Pikhalyonok

FC Ballkani – Slavia Praga 0:1 (0:0)

75′ Lingr

Hearts – RFS 2:1 (2:1)

2′ Shankland, 12′ Halliday – 39′ Friesenbichler

Molde – Djurgarden 2:3 (2:1)

6′ Brynhildsen, 21′ Kaasa – 44′ Edvardsen, 67′ Asoro, 77′ Radetinac

Shamrock – Gent 1:1 (1:0)

3′ Gaffney – 74′ Hyun-Seok

Sivasspor – CFR Cluj 3:0 (1:0)

22′, 73′ Yatabare, 65′ Gradel

Slovan Bratysława – Pyunik 2:1 (0:0)

84′ Kashia, 85′ Ramirez – 64′ Cocius

West Ham – Silkeborg 1:0 (1:0)

24′ Lanzini