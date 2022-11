fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Podsumowanie meczów 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań rozgromił przed własną publicznością Villarreal 3-0 i przypieczętował awans do fazy pucharowej. Na wiosnę w europejskich pucharach zagra także Nicea, która zremisowała z FC Koln 2-2.

Wielki triumf w Poznaniu

W czwartek przeżywaliśmy emocje związane z 6. kolejką fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Polscy kibice z uwagą przyglądali się rywalizacji w Poznaniu, gdzie Lech walczył o awans do 1/16 finału. Po świetnej i efektywnej grze Kolejorz ograł Villarreal aż 3-0, a bohaterem meczu został Michał Skóraś, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Zwrotów akcji nie brakowało również w Kolonii, gdzie miejscowe FC Koln mierzyło się z Niceą. Do przerwy goście wygrywali 2-0, natomiast po przerwie gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania, lecz nie byli w stanie strzelić zwycięskiej bramki. Ten wynik sprawił, że to Francuzi zameldowali się w fazie pucharowej, zajmując pierwsze miejsce w grupie D.

Swoje zadanie należycie wykonał West Ham United, który ograł na wyjeździe FCSB 3-0, notując tym samym komplet sześciu wygranych w fazie grupowej. Pokaźne zwycięstwo Fiorentiny nie wystarczyło natomiast do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, gdyż górą z tej rywalizacji wyszedł turecki Basaksehir.

Z Ligą Konferencji Europy pożegnała się także Slavia Praga, czyli pogromca Rakowa Częstochowa w ostatniej rundzie eliminacji.

Wyniki meczów 6. kolejki Ligi Konferencji Europy

Basaksehir – Hearts 3:1 (2:0)

4′ Ndayishimiye, 33′ Gurler, 64′ Ozcan – 90′ Atkinson

RFS – Fiorentina 0:3 (0:3)

7′ Barak, 44′ Cabral, 45+2′ Saponara

Alkmaar – Dnipro-1 2:1 (1:1)

8′ Odgaard, 87′ Pavlidis – 40′ Dovbyk

Apollon – Vaduz 1:0 (1:0)

32′ Roberge

CFR Cluj – FC Ballkani 1:0 (1:0)

17′ Boateng

Djurgarden – Shamrock Rovers 1:0 (1:0)

19′ Eriksson

Gent – Molde 4:0 (0:0)

52′ Hjulsager, 62′ Godeau, 80′ Kums, 89′ Cuypers

Pyunik – Basel 1:2 (0:2)

71′ Juricic – 17′ Males, 29′ Kade

Slavia Praga – Sivasspor 1:1 (0:1)

65′ Goutas (sam.) – 28′ Gradel

Żalgiris – Slovan Bratysława 1:2 (0:2)

47′ Kyeremeh – 15′, 23′ Cavrić

FC Koln – Nicea 2:2 (0:2)

48′ Huseinbasic, 60′ Duda – 40′ Laborde, 43′ Brahimi

FCSB – West Ham 0:3 (0:1)

40′, 65′ Fornals, 56′ Dawa (sam.)

Hapoel Beer Szewa – Austria Wiedeń 4:0 (2:0)

30′ Yehezkel, 33′ Safuri, 63′ Shechter, 73′ Handl (sam.)

Lech Poznań – Villarreal 3:0 (1:0)

27′ Velde, 51′, 77 Skóraś

Partizan – Slovacko 1:1 (1:0)

41′ Natcho – 73′ Tomic

Silkeborg – Anderlecht 0:2 (0:1)

20′ Rafaelov, 90+5′ Raman