Marek Papszun wziął udział w konferencji prasowej przed meczem ze Slavią Praga. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa wierzy, że jeśli jego zespół zagra podobnie jak przed tygodniem to jest w stanie sprawić niespodziankę i awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Marek Papszun wypowiedział się na temat zbliżającej się potyczki Rakowa ze Slavią

Do kadry zespołu z Częstochowy wraca Vladan Kovacević

Początek meczu w czwartek o godzinie 19:00

Raków z nadziejami na awans do fazy grupowej LKE

Pierwszy mecz w Częstochowie zakończył się zwycięstwem Rakowa 2:1. Częstochowianie objęli prowadzenie jeszcze przed przerwą, jednak w drugiej części gry Slavia doprowadziła dość niespodziewanie do wyrównania. Podopieczni Marka Papszuna na trafienie gości odpowiedzieli jednak jeszcze jednym trafieniem i wywalczyli skromną zaliczkę przed rewanżem. Dobra gra Rakowa w pierwszym spotkaniu może napawać optymizmem przed rewanżem.

– Czeka nas jutro emocjonujący dzień i cieszymy, się, że będziemy mogli zagrać w meczu o tak wielką stawkę przy pełnych trybunach. Pierwszy mecz pokazał, że nie stoimy na straconej pozycji i będziemy walczyć o awans. Myślę, że jak zrealizujemy nasz plan, pokażemy nasze DNA oraz siłę mentalną to jesteśmy w stanie sprawić tutaj dużą niespodziankę i awansować do fazy grupowej – powiedział Marek Papszun.

Szkoleniowiec Rakowa przekazał też dobre wieści przed czwartkowym pojedynkiem ze Slavią Praga. – Nie mamy żadnych nowych kontuzji w zespole, a do kadry wraca Vladan Kovacević. Zobaczymy w czwartek, czy wystąpi, ale na pewno będzie w składzie.

– Myślę, że Slavia wyjdzie na to spotkanie z dużym zaangażowaniem, podobnie jak na początku pierwszego spotkania. Kibice z pewnością dodadzą im wiary. Jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do rozgrywania meczów na wyjeździe. Gorąca atmosfera nie będzie dla nas problemem i będziemy mieli dużo energii – dodał opiekun Rakowa.

Początek meczu Slavia Praga – Raków Częstochowa w czwartek, 25 sierpnia, o godzinie 19:00.

