Nicola Zalewski znalazł się w podstawowym składzie AS Romy na dzisiejszy mecz Ligi Konferencji Europy przeciwko ekipie Dynamo Kijów. To spore zaskoczenie dla kibiców i ekspertów.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski zaczyna kolejny mecz w pierwszym składzie

Nicola Zalewski znalazł się w pierwszej jedenastce AS Romy na dzisiejszy, drugi mecz fazy ligowej Ligi Konferencji Europy przeciwko ekipie Dynama Kijów. Decyzja podjęta przez Ivana Juricia jest bardzo zaskakująca, bowiem do tej pory reprezentant Polski nie mógł pochwalić się zbyt dużym zaufaniem ze strony szkoleniowców zespołu z Wiecznego Miasta i co więcej, gdy otrzymał szansę, to zawalił ją na całej linii.

Wystarczy bowiem przypomnieć, że podczas ostatniego ligowego meczu przeciwko Interowi Mediolan Nicola Zalewski popełnił koszmarny błąd, po którym padł – jak się później okazało – jedyny gol dla mistrzów Włoch i jego AS Roma uległa na własnym stadionie. 22-letni Polak podczas zejścia z murawy w 72. minucie meczu został wygwizdany przez fanów znajdujących się na Stadio Olimpico i wydawało się, że jego powrót do gry będzie trwało sporo czasu. Tu mamy jednak zaskoczenie.

Oto pełny skład AS Romy na mecz z Dynamem Kijów: Svilar – Hermoso, Ndicka, Angelino – Celik, Le Fee, Kone, Zalewski – Baldanzi, Pisilli, Dowbyk.

