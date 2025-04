Maxi Oyedele przed spotkaniem z Chelsea. “To dla mnie wyjątkowy mecz”

Maxi Oyedele wziął udział w konferencji prasowej przed starciem Legii Warszawa z Chelsea. - To dla mnie bez wątpienia wyjątkowy mecz - powiedział pomocnik.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Legia – Chelsea. Oyedele: Jestem podekscytowany i gotowy do gry

Dwumecz między Legią Warszawa a Chelsea w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji to piłkarskie święto dla polskich kibiców. Do stolicy naszego kraju przyjedzie bowiem jeden z najlepszych klubów w europejskim futbolu. Pierwsza odsłona tej rywalizacji odbędzie się na Stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. To spotkanie zostanie rozegrane już w najbliższy czwartek, 10 kwietnia o godzinie 18:45.

Niewykluczone, że w podstawowym składzie ekipy Wojskowych zobaczymy Maxiego Oyedele. 20-letni pomocnik, który w sierpniu 2024 roku przeszedł z Manchesteru United do Legii Warszawa, liczy na występ w jutrzejszym pojedynku. Dwukrotny reprezentant Polski wziął udział w dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której zabrał głos na temat najbliższego rywala klubu z Łazienkowskiej.

– To dla mnie bez wątpienia specjalny i wyjątkowy mecz, ale tak samo dla całej naszej drużyny oraz sztabu szkoleniowego. Gramy z przeciwnikiem z Premier League, więc już sam ten fakt jest niezwykły. Jestem podekscytowany i gotowy do gry. Nie można być niegotowym, gdy grasz z takim przeciwnikiem. Sygnał gotowości wysłałem również do trenera naszego zespołu – powiedział Maxi Oyedele, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.

– Myślę, że naszym rywalom zależy na obu rozgrywkach. Na pewno chcą wygrać Ligę Konferencji i są jednym z faworytów. W lidze angielskiej znajdują się na czwartym miejscu, grają o Ligę Mistrzów. Bez wątpienia będzie im zależało także na europejskich pucharach. Znam Jadona Sancho, z którym trenowałem w Manchesterze United. To świetny piłkarz oraz człowiek. Jest zawodnikiem o ogromnym talencie i jakości. Myślę, że może wrócić na najwyższy poziom – dodał.

– Jestem skoncentrowany na występach w Legii Warszawa. Musimy osiągnąć maksymalny poziom, aby sprostać temu wyzwaniu. Naszym celem jest to, żeby jutro wygrać ten mecz – zakończył wychowanek Manchesteru United.