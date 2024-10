Chelsea czeka w czwartek mecz w Lidze Konferencji z Panathinaikosem. Jak przekazał Fabrizio Romano do Grecji nie polecieli m.in. Nicolas Jackson i Reece James i Malo Gusto.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jackson, James, Gusto, Colwill i Caicedo poza kadrą meczową Chelsea

Chelsea w poprzednim sezonie Premier League finiszowała na 6. miejscu, lecz przypadła im tylko gra w Lidze Konferencji. Stało się tak, bowiem Manchester United, który skończył rozgrywki za plecami The Blues, wygrał w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Na start w europejskich pucharach podopieczni Enzo Mareski rozprawili się z Gent, wygrywając przed własną publicznością (4:2). Teraz w 2. kolejce czeka ich wyjazd do Aten, gdzie zmierzą się z Panathinaikosem. Włoski taktyk zdecydował, że da odpocząć kilku zawodnikom.

Jak przekazał ceniony dziennikarz Fabrizio Romano w kadrze meczowej Chelsea zabrakło pięciu piłkarzy. W Londynie zostali Nicolas Jackson, Reece James, Levi Colwill, Malo Gusto i Moises Caicedo. Każdy z nich poza 24-letnim prawym obrońcą to kluczowy zawodnik w układance trenera. Natomiast w przypadku Jamesa szkoleniowiec zapowiedział, że będzie wprowadzał Anglika do składu bardzo powoli. Wychowanek londyńskiego klubu dopiero co wrócił po kontuzji i zagrał 53 minuty w starciu z Liverpoolem.

Chelsea, póki co dobrze radzi sobie w lidze. Na ten moment po 8. kolejkach Premier League mają na swoim koncie 14 punktów, co daje im 6. miejsce w tabeli. Natomiast jak dotąd w rywalizacji z czołowymi drużynami musieli uznać wyższość rywali, przegrywając z Man City (0:2) i z Liverpoolem (1:2).