Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

W czwartek rozegrano też rewanże 1/8 finału Ligi Konferencji. Olympique Marsylia zaniepokoił swoich fanów, bo dopiero w końcówce Arkadiusz Milik i spółka zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Natomiast AS Roma, dzięki odrobinie szczęścia rzutem na taśmę wywalczyła przepustkę do kolejnej rundy.

Marsylia w ćwierćfinale,

Arkadiusz Milik nie znalazł się w wyjściowym składzie na rewanż z FC Basel. Ekipa ze Szwajcarii napsuła krwi Olimpijczykom, bo przez długi czas prowadziła, co w dwumeczu oznaczało dogrywkę. Polski napastnik pojawił się po upływie godziny. Z kolei kwadrans przed końcem widowiska Marsylia wróciła z dalekiej podróży. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Rongier przypieczętował awans do ćwierćfinału trafieniem z doliczonego czasu gry.

AS Roma zawiodła swoich kibiców na Stadio Olimpico. Zespół Jose Mourinho przez większość czasu miał wszystko pod kontrolą, lecz po przerwie holenderski Vitesse strzelił gola. Przy jednobramkowym prowadzeniu gości do wyłonienia zwycięzcy potrzebna byłaby dogrywka lub rzuty karne. Na szczęście rzymian gol Abrahama z ostatnich sekund wyrównał rezultat, co pozwoliło Romie awansować do ćwierćfinału.

Wyniki i gole rewanżów 1/8 finału Ligi Konferencji

AZ Alkmaar – Bodo/Glimt 2:2 (2:1)

Pavlidis (18′ i 30′) – Pellogrino (26′), Sampsted (105′)

FC Basel – Olympique Marsylia 1:2 (0:0)

Ndoye (63′) – Under (74′), Rongier (93′)

FC Kopenhaga – PSV 0:4 (0:2)

Zahavi (10′ i 79′), Gotze (38′), Madueke (91′)

Stade Rennais – Leicester 2:1 (1:0)

Bourigeaud (8′), Tait (76′) – Fofana (51′)

AS Roma – Vitesse 1:1 (0:0)

Abraham (91′) – Wittek (62′)

Feyenoord – Partizan 3:1 (1:0)

Dessers (45′), Nelson (59′), Linssen (90′) – Gomes (61′)

Gent – Paok 1:2 (1:1)

Depoitre (40′) – Crespo (20′), Mihaj (77′)

Lask – Slavia Praga 4:3 (1:2)

Wiesinger (36′ i 76′), Gruber (88′), Schmidt (89′) – Olayinka (24′), Bah (37′), Sor (62′)