Legia pokonała Chelsea! W mediach sypią się pochwały za wielkie zwycięstwo

“Wielka Legia”, “FM i dziesiąta próba save-load”, “Godne pożegnanie z pucharami”

Legia Warszawa ku zaskoczeniu wszystkich wygrała na Stamford Bridge z Chelsea (2:1). Wielka niespodzianka w starciu z gigantem Premier League nie wystarczyła jednak, aby awansować do półfinału. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem The Blues (3:0).

Mimo to wysiłek Wojskowych został doceniony przez dziennikarzy. Od razu po zakończeniu meczu na platformie X zaczęły pojawiać się wpisy, w których eksperci zachwycali się wspaniałym zwycięstwem na pożegnanie z Ligą Konferencji. Czwartkowy wieczór w Londynie zapewne przejdzie do historii polskiej piłki. Warto podkreślić, że Chelsea na starcie z Legią wystawiła do składu największe gwiazdy takie jak: Cole Palmer, Christopher Nkunku, Jadon Sancho czy Nicolas Jackson. Mimo to nie była w stanie wygrać z zespołem z Warszawy.

– Normalnie taki wieczór z polską piłką, jakby to był FM i dziesiąta próba save-load – napisał Przemek Langier z Goal.pl

– Wielka Legia! Drużyna ze snów Feio – agresywna w pressingu, pracowita w niskiej obronie i w kontrataku zabójcza jak bimber na weselu. Piękny występ – skomentował Mateusz Janiak.

– Cóż za piękny mecz na Stamford Bridge! Chyba najlepszy w tej edycji LK w wykonaniu Legii – wisienka na torcie. Dzięki Legia za fantastyczną przygodę – dodał Paweł Gołaszewski.

– Nie oglądałem Legii, bo komentowałem świetny mecz Bilbao – Rangers, ale wygrana z Chelsea na wyjeździe bez względu na okoliczności to fajna sprawa. Godne pożegnanie z pucharami naszych drużyn – pisał Sebastian Chabiniak.

– Pierwsza porażka Chelsea w tym sezonie europejskich pucharów. 6. ekipa Premier League gorsza od 5. drużyny w tabeli Ekstraklasy. Co za wieczór, co za noc. Brawo Legia! – dodał Wojciech Piela.

– Legia się nie przestraszyła. Dała emocje i punkty do rankingu. Wielkie brawa. Piękny wieczór dla kibiców Legii, który przejdzie do historii. Pierwsza wygrana polskiego klubu na angielskiej ziemi. I bardzo dobrze, że Legia wykorzystała żenującą postawę gwiazdeczek Chelsea. Ten projekt z Marescą nie ma sensu. Polski klub sprawił, że kibice CFC wychodzili przed końcowym gwizdkiem – napisał Dawid Dobrasz.