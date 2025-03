Most probable UECL final matchups (as of 16 Mar):



55% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Fiorentina 🇮🇹

23% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Betis 🇪🇸

4% Fiorentina 🇮🇹 – Rapid 🇦🇹

4% Fiorentina 🇮🇹 – Legia 🇵🇱

4% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Jagiellonia 🇵🇱

3% Fiorentina 🇮🇹 – Djurgarden 🇸🇪

2% Betis 🇪🇸 – Legia 🇵🇱

2% Betis 🇪🇸 – Rapid 🇦🇹

……