fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa -Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok mogą być tylko w kanałach premium

Legia Warszawa wraz z Jagiellonią Białystok przebrnęły przez fazę eliminacyjną europejskich pucharów. Tym samym mistrz Polski i trzecia drużyna w tabeli PKO BP Ekstraklasy w poprzedniej kampanii będą występować w Lidze Konferencji. Kibice jednocześnie mogą zastanawiać się, gdzie będą transmitowane spotkania z udziałem obu drużyny. Niepokojącymi wieściami na platformie X podzielił się dziennikarz Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Wiadomo nie od dzisiaj, że prawa do transmitowania spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji ma w posiadaniu Grupa Polsat. Meczę będą dostępne na dedykowanych stacjach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz na kanałach PPV, które są uruchamiane w dni meczowe. W poprzednim sezonie w fazie grupowej Ligi Europy występował Raków Częstochowa, więc pod tym względem nie było kłopotu. Ustawa co prawda reguluje przepis dotyczący polskich drużyn w Lidze Mistrzów i w Pucharze UEFA, ale w związku z tym, że Liga Europy to kontynuacja wymienionych wcześniej rozgrywek, to finalnie występy ubiegłorocznego mistrza Polski można było śledzić na antenach TVP.

Mecze polskich drużyn w europucharach tylko dla wybranych?

Komplikuje się natomiast sprawa Ligi Konferencji, bo pod tym względem ustawa w żaden sposób tego nie zabezpiecza i nie wygląda na to, aby w najbliższej przyszłości coś miało się pod tym względem zmienić. Niektórzy przypuszczali, że Polsat jako właściciel praw do rozgrywek może zdecydować się na emitowanie meczów Legii i Jagiellonia na swoich antenach otwartych takich jak na przykład TV 4 czy Super Polsat. Dziennikarz Kacper Sosnowski przekonuje jednak, że nadawca nie ma takich planów. Nie prowadzi też na razie rozmów w sprawie odsprzedaży prawy do meczów z udziałem polskich drużyn.

📺Co do meczów 🇵🇱 klubów w #conferenceleague rzeczywiście Polsat nie planuje ich w otwartych kanałach (TV4, Super Polsat itd.) Eliminacje to była promocja. Nie ma też rozmów o ich odsprzedaży. Ustawa nie zabezpiecza Ligi Konferencji #Legia #Jagiellonia — Kacper Sosnowski (@Kacpo24) September 25, 2024

Na dzisiaj zatem realny scenariusz zakłada, że spotkania przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy w Lidze Konferencji będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji, ale tylko na antenach stacji dodatkowo płatnych takich jak Polsat Sport Premium. W internecie będzie to natomiast możliwe na platformie Polsat Box Go.

Legia swój pierwszy mecz w rozgrywkach rozegra 3 października w roli gospodarza z Realem Betis. Jagiellonia natomiast tego samego dnia zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhagą.

Czytaj więcej: Jarosław Królewski wprost o zadłużeniu Wisły, padły konkretne kwoty