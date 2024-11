Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza odpowiada na skandaliczne transparenty na stadionie Omonii

Podczas wczorajszego meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy Omonią Nikozja a Legią Warszawa na trybunach gospodarzy znalazło się kilka bardzo kontrowersyjnych, a można nawet z całą stanowczością powiedzieć, że skandalicznych transparentów. Na jednym z nich napisane było “Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę”, co jest oczywistym błędem historycznym, który szczególnie miał uderzyć w kibiców Wojskowych.

WIDEO: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

Poza tym na trybunach znajdowały się także flagi z sierpem i młotem, które nawiązywały do ZSRR. To wszystko miało sprowokować kibiców oraz zdeprymować piłkarzy Legii. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ. Finalnie ekipa Goncalo Feio wygrała ten mecz, ale wciąż sporo mówi się o zachowaniu pseudokibiców Omonii. Do całej sprawy odniósł się teraz także Cezary Kulesza na platformie X (dawniej Twitter).

“Jestem wzburzony wczorajszym skandalicznym zachowaniem kibiców Omonii Nikozja. Apeluję do naszych partnerów w UEFA o wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec autorów prowokacji wymierzonej w nasz kraj. Stanowczo protestuję przeciwko zakłamywaniu historii i obrażaniu Polaków” – napisał prezes PZPN w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej: Genialna wypowiedź Goncalo Feio. Wbił mocną szpilkę