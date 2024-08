Królewski krótko podsumował awans Wisły Kraków do IV rundy eliminacji

Jarosław Królewski podsumował awans Wisły Kraków do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Prezes Białej Gwiazdy na portalu "X" wprost napisał, że krakowski zespół był zdecydowanie lepszy.

Wisła kontynuuje grę o marzenia w eliminacjach europejskich pucharów

Wisła Kraków przegrała pierwszy mecz ze Spartakiem Trnava 1:3 i niewielu wierzyło, że Biała Gwiazda zdoła odrobić straty w rewanżu, tym bardziej pamiętając o blamażu z Rapidem Wiedeń w II rundzie eliminacji Ligi Europy. Jednak zespół Kazimierza Moskala w czwartkowym pojedynku zaprezentował się znakomicie i sprawił swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę.

Wisła Kraków w rewanżu najpierw doprowadziła do dogrywki, a następnie do rzutów karnych. Po 90 minutach gry było 2:0 dla gospodarzy, a po kolejnych 30 minutach 3:1. Rzuty karne również trzymały w napięciu, bowiem łącznie oddano aż 23 strzały, w których więcej zimnej krwi zachowali piłkarze Białej Gwiazdy i to oni zameldowali się w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji.

– My tego meczu nie przepchnęliśmy. My byliśmy po prostu lepsi. Zdominowaliśmy przeciwnika. Ten mecz zakończyć się winien dużo wcześniej – napisał na portalu “X” Jarosław Królewski podsumowując występ Wisły Kraków.

Ekipa Kazimierza Moskala w 4. rundzie zmierzy się z Cercle Brugge. Pierwszy mecz odbędzie się w Krakowie w następny czwartek, 22 sierpnia, o godzinie 20:30. Rewanż w Belgii tydzień później.

