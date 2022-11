PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech Poznań zajął drugie miejsce w swojej grupie Ligi Konferencji Europy i awansował do fazy pucharowej. Kolejorz rozpocznie w niej rywalizację od 1/16 finału, a jego rywalem będzie jedna z drużyn, które zajęły trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Europy. Sprawdź kiedy odbędzie się losowanie Ligi Konferencji.

Lech Poznań zajmując drugie miejsce w fazie grupowej awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji

Kolejorz poznał już potencjalnych rywali w fazie pucharowej

Losowanie par odbędzie się 7 listopada o godzinie 14:00

Z kim zagra Lech Poznań w fazie pucharowej?

W czwartkowy wieczór Lech Poznań w świetnym stylu pokonał u siebie 3:0 Villarreal i zapewnił sobie drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji. Dzięki temu awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji. W tej fazie zmierzy się z jedną z drużyn, które uplasowały się na trzeciej lokacie w grupie Ligi Europy. Z kolei zwycięzcy poszczególnych grup Ligi Konferencji Europy awansowały bezpośrednio do 1/8 finału.

Uczestnicy 1/16 finału:

drużyny z 2. miejsc grup Ligi Konferencji: Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznań, Partizan Belgrad, Dnipro, KAA Gent, CFR Cluj, FC Basel

drużyny z 3. miejsc grup Ligi Europy: Bodo/Glimt, AEK Larnaka, Ludogorec Razrad, SC Braga, Sheriff Tiraspol, Lazio, Karabach Agdam, Trabzonspor

Uczestnicy 1/8 finału:

drużyny z 1. miejsc grup Ligi Konferencji: Istanbul Basaksehir, West Ham United, Villarreal CF, OGC Nice, AZ Alkmaar, Djurgardens IF, Sivasspor, Slovan Bratysława

Kiedy losowanie Ligi Konferencji?

Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji, które wyłoni rywala dla Lecha Poznań, odbędzie się 7 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Pierwsze mecze 1/16 finału rozegrane zostaną 16 lutego, natomiast rewanże 23 lutego.

Zobacz także: Zrobili to! Lech pisze historię w Lidze Konferencji