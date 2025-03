Jagiellonia Białystok ma 9 procent szans na dotarcie do finału Ligi Konferencji. To więcej m.in. od Rapidu Wiedeń i FC Kopenhagi. Gorzej wygląda sytuacja Legii Warszawa. Wyliczenia wykonał profil "Football Meets Data" na platformie X (dawniej Twitter).

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec, Jagiellonia Białystok

Jagiellonia oraz Legia z szansami na finał Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa nadal grają w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy i po wczorajszych meczach mogą liczyć na to, że ich wiosenna przygoda w europejskich pucharach trwać będzie nadal. Oczywiście większe szanse na awans do ćwierćfinałów Ligi Konferencji ma zespół Adriana Siemieńca, który pokonał aż 3:0 Club Brugge i znacząco przybliżył się do awansu. Gorzej zaprezentowała się jednak Legia, która w starciu z Molde przegrała 2:3, ale i tak zdołała odrobić dwie bramki straty, co przed rewanżem pozwala marzyć.

Wiadomo jednak, że obie nasze drużyny dopiero mają za sobą pierwszy mecz, a więc w kolejnym tygodniu postawić trzeba drugi, ostateczny krok i awansować. Już teraz jednak zarówno Jagiellonia, jak i Legia zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Obie te drużyny mają szanse na awans do finału Ligi Konferencji rozgrywanego we Wrocławiu. Jak dokładnie prezentują się te matematyczne wyliczenia?

WIDEO: Dwa polskie kluby w ćwierćfinale Ligi Konferencji? “To realne”

Według wyliczeń przeprowadzonych przez “Football Meets Data” i opublikowanych na platformie X (dawniej Twitter), Jagiellonia Białystok ma 9 procent szans na zagranie w wielkim finale oraz 2 procent na wygranie tych rozgrywek. Z kolei Legia Warszawa ma 3 procent szans na grę w meczu o puchar oraz 1 procent na podniesienie tego trofeum.

To win the Conference League (as of 7 Mar):



56% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

17% 🇮🇹 Fiorentina

8% 🇪🇸 Betis

4% 🇵🇹 Vitória

3% 🇬🇷 Panathinaikos

2% 🇩🇰 FCK

2% 🇵🇱 Jagiellonia

2% 🇦🇹 Rapid

… pic.twitter.com/jrDGoekbe1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 7, 2025

