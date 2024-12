Jagiellonia kończy piłkarski rok 2024. Walka na europejskiej scenie

Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana to jedno z kilku czwartkowych spotkań w ramach szóstej kolejki Ligi Konferencji. Emocji w tym starciu nie powinno zabraknąć.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia rywalizuje o TOP 8. Na drodze Olimpija Ljubljana

Jagiellonia Białystok i Olimpija Ljubljana to drużyny, które dzieli w tabeli Ligi Konferencji różnica zaledwie jednego oczka. Tym samym czwartkowa batalia na arenie przy ulicy Słonecznej może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do TOP 8. Żółto-czerwoni podejdą do rywalizacji, chcąc podnieść się z kolan po przegranej z Mlada Boleslav (0:1). Wcześniej białostoczanie imponowali passą 13 spotkań bez porażki, remisując między innymi z Rakowem Częstochowa (2:2) czy Legią Warszawa (1:1). Z kolei ekipa ze Słowenii ma za sobą przegrane starcie z Cercle Brugge (1:4). Z kolei w lidze Olimpija ostatnią porażkę poniosła dawno temu, bo w październiku 2024 roku. Tym samym faworyta czwartkowej batalii trudno jednoznacznie wskazać. W każdym razie na arenie w Białymstoku zapowiada się pasjonujący mecz.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Jagiellonii

wygraną Olimpiji

remisem wygraną Jagiellonii 67%

wygraną Olimpiji 33%

remisem 0% 3+ Votes

Jagiellonia chce znów być jak huragan

Jagiellonia Białystok w pierwszych trzech starciach w Lidze Konferencji kroczyła od zwycięstwa. Mistrzowie Polski w pokonanym polu zostawili kolejno: FC Kopenhagę (2:1), Petrocub (2:0) czy z Molde (3:0). Później jednak białostoczanie wpadli w lekki dołek, remisując z Celje (3:3). Z kolei z Mlada piłkarze Jagiellonii przegrali jednym trafieniem (0:1). Bezkompromisowa w tej edycji Ligi Konferencji jest natomiast drużyna ze Słowenii. Olimpija wygrywała z: LASK Linz (2:0), HJK (2:0) czy Larne (1:0). Tymczasem przegrywała z Heindenheim (1:2) i Cercle Brugge (1:4).

Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Mlada Boleslav 1 Jagiellonia Białystok 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Olimpia Grudziądz 1 Jagiellonia Białystok 3 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1 NK Celje 3 Jagiellonia Białystok 2 (3) Mecze drużyny Olimpija Lublana Olimpija Lublana 1 Cercle Bruges 4 NK Bravo 1 Olimpija Lublana 1 Olimpija Lublana 2 Radomlje 0 Olimpija Lublana 1 Larne 0 Mura 0 Olimpija Lublana 1

Sytuacja kadrowa Jagiellonii Białystok i Olimpiji Ljublany

Jagiellonia Białystok przystąpi do czwartkowej potyczki osłabiona brakiem tylko jednego gracza. Z powodu kłopotów zdrowotnych nie będzie mógł wystąpić Damian Wojdakowski. Nieco gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości. W ich szeregach nie będzie mogło wystąpić trzech graczy. W tym gronie są: Benjika Caciel, Pedro Lucas Schwaizer czy Mustafa Nukić.

Ogólnie w szeregach mistrza Polski godni uwagi są przede wszystkim tacy gracze jak: Jesus Imaz czy Afimico Pululu. Ważną postacią w ekipie z Białegostoku jest też Kristoffer Hansen. Tymczasem w drużynie ze Słowenii uwagę przykuwa Raul Florucz czy Ivan Durdov. Pierwszy ma na swoim koncie łącznie 10 trafień w 23 spotkaniach.

Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana: przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Skrzypczak, Listkowski, Stojinović, Kubicki, Nene, Imaz, Hansen, Curlinov, Pululu

Olimpija: Vidovsek – Ratnik, Ristić, Muhamedbegović, Dos Santos Silva, Agba, Doffo, Sualehe, Blanco, Brest, Durdov.

Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Damian Wojdakowski Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Olimpija Lublana Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Jagiellonia walczy o czwarte zwycięstwo

Jagiellonia Białystok zmierzy się z Olimpiją Ljubljaną po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej drużyny nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Przed samym starciem ciekawe jest to, że aktualni mistrzowie Polski tracili gola w każdym z siedmiu ostatnich spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Można w związku z tym przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji czwartkowej batalii.

Jagiellonia Białystok Olimpija Lublana 2.15 3.25 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Jagiellonia Białystok R R R W R P ? 42.3 % Remis 31.1 % Olimpija Lublana R W W W R P ? 26.6 %

Czwartkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski. Mecz będzie także dostępny na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.