Chelsea, Real Betis, Fiorentina i Djurgarden zagrają w półfinale Ligi Konferencji. W walce o finał we Wrocławiu czeka nas jeden hit i starcie Dawida z Goliatem. Pierwsze mecze już 1 maja.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean i David de Gea

Chelsea – Djurgarden i Betis – Fiorentina o finał Ligi Konferencji

Ten czwartek z Ligą Konferencji z pewnością przejdzie do historii polskiej piłki. O awans do półfinału walczyła Jagiellonia Białystok, a także Legia Warszawa. Niestety po wspaniałych meczach obu drużyn kluby z PKO BP Ekstraklasy pożegnały się z europejskimi pucharami.

Duma Podlasia przed własną publicznością zremisowała z Realem Betis (1:1). O zwycięstwie w dwumeczu przesądził więc wynik pierwszego spotkania. W Andaluzji górą byli Hiszpanie, wygrywając (2:0), a tym samym zapewniając sobie grę w następnej rundzie.

Zobacz wideo: Legia poszła mocno? “To nazwisko otwiera wiele drzwi”

Z kolei Legia odniosła wielkie zwycięstwo z Chelsea, wygrywając na Stamford Bridge (2:1). Jako pierwsza drużyna w tej edycji rozgrywek pokonała The Blues. Historyczny triumf nie wystarczył jednak do tego, aby móc cieszyć się z awansu do półfinału.

W pozostałych dwóch meczach o dalszą grę w turnieju walczyła Fiorentina z Celje i Rapid Wiedeń z Djurgarden. O ile we Florencji obyło się bez niespodzianek i Viola zapewniła sobie awans, tak niespodziewanie za burtą Ligi Konferencji znalazła się ekipa z Austrii.

Rapid, choć wygrał na wyjeździe (1:0), to w rewanżu u siebie przegrał (1:2). Do wyłonienia ostatniego półfinalisty potrzebna była dogrywka, a w niej Djurgarden zmiażdżyło rywali, strzelając kolejne dwie bramki. Ostatecznie to Szwedzi okazali się lepsi, awansując dalej (4:1).

Pary półfinałowe Ligi Konferencji: