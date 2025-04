Legia Warszawa do przerwy remisowała z Chelsea w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji. W 53. minucie Wojskowi ponownie objęli prowadzenie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tomas Pekhart oraz Luquinhas

Legia Warszawa remisuje z Chelsea

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór rozgrywa swoje rewanżowe spotkanie z Chelsea w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji. Przed pierwszym gwizdkiem w dużo lepszej sytuacji była ekipa Enzo Mareski. Londyńczycy wywieźli ze stolicy Polski zwycięstwo rezultatem 3:0. Przed meczem na Stamford Bridge zatem podopieczni Goncalo Feio byli kiepskim położeniu.

Rywalizacja w Londynie jednak wyśmienicie rozpoczęła się dla Legii Warszawa. Arbiter w 9. minucie meczu podyktował Wojskowym rzut karny. Do futbolówki na 11. metrze podszedł Tomas Pekhart. Doświadczony czeski snajper oddał precyzyjny strzał, z którym nie dał sobie rady Filip Jorgensen.

CO ZA POCZĄTEK! 🔥



RZUT KARNY I 𝐆𝐎𝐎𝐋 DLA LEGII WARSZAWA!



📺 Polsat Sport 1 | Polsat Sport Premium 2

📲 @PolsatBoxGo #UECL | @LegiaWarszawa pic.twitter.com/cBhWk7Z7xe — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2025

Warto też podkreślić, że dzisiejszy gol ma spore znaczenie dla Tomasa Pekharta. Czeski napastnik jest wychowankiem akademii Tottenhamu Hotspur. A jak wiadomo, Koguty i Chelsea to zespoły, które mają ze sobą wrogie relacje.

Na odpowiedź Chelsea nie trzeba było długo czekać. W 33. minucie Marc Cucurella znalazł się niepilnowany w polu karnym. Mistrz Europy z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki Legii Warszawa. Tym samym The Blues doprowadzili do wyrównania

Marc Cucurella doprowadza do 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬𝐮❗️



Chelsea 1⃣:1⃣ Legia Warszawa



📺 Polsat Sport 1 | Polsat Sport Premium 2

📲 @PolsatBoxGo #UECL pic.twitter.com/p8uMPdWiaw — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2025

W 53. minucie Legia Warszawa ponownie wyszła na prowadzenie. Najsprytniejszy w polu karnym okazał się Steve Kapuadi. Defensor Wojskowych uderzeniem głową wpakował futbolówkę do bramki.