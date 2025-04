Feio zachwycony zwycięstwem z Chelsea. Tylko Legia potrafiła to zrobić

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Wielka duma. Jesteśmy pierwszą drużyną, która wygrała z Chelsea – mówi Feio

Legia Warszawa sprawiła olbrzymią niespodziankę, wygrywając z Chelsea (2:1). W dodatku Wojskowi dokonali tego jako pierwsza drużyna w trwającej edycji Ligi Konferencji. Jeszcze żaden zespół w tych rozgrywkach nie znalazł sposobu na pokonanie The Blues. Nie dość, że podopieczni Goncalo Feio zrobili to jako jedyni, to jeszcze udało im się tego dokonać na Stamford Bridge.

Na pomeczowej konferencji prasowej radości, a przede wszystkim dumy nie ukrywał portugalski szkoleniowiec. Feio podkreślał, że Legia jako pierwsza wygrała z Chelsea. Ponadto dodał, że postawa zawodników i charakter, jaki pokazali, napawa go dumą.

Zobacz wideo: Goncalo Feio na wylocie z Legii? “Daję mu 1 procent”

– Wielka duma. Jesteśmy pierwszą drużyną, która wygrała z Chelsea w trwających rozgrywkach Ligi Konferencji, w dodatku na Stamford Bridge – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez portal Legia.net.

– Powiedziałem przed rewanżem, że chcemy zmienić wizerunek po pierwszym meczu i że wiem, iż stać nas na więcej. Piłkarze pokazali ogromny charakter, osobowość, w fenomenalny sposób reprezentowali nasz klub i kraj. To napawa dumą – dodał trener Legii.

Feio to niezwykle ambitny trener, więc nie mogło zabraknąć u niego niedosytu. 35-latek żałował porażki w Warszawie, bo zwycięstwo w Londynie mogłoby dać Legii awans przy korzystniejszym rezultacie pierwszego spotkania.

– Chciałbym awansować. To mnie trochę powstrzymuje od ultra szczęścia, ale to był dobry dzień dla Legii. Jestem bardzo dumny z drużyny – skwitował Portugalczyk.