Jagiellonia sprawiła sensację! Dramatyczna końcówka na Parken [WIDEO]

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kopenhaga - Jagiellonia

Jagiellonia triumfuje w Kopenhadze!

Jagiellonia Białystok nie była faworytem czwartkowego meczu na Parken. Z Kopenhagą musiała radzić sobie bez Mateusza Skrzypczaka, czyli jej najlepszego obrońcy w sezonie 2024/2025. Świeżo upieczony reprezentant Polski nabawił się problemów zdrowotnych, więc Adrian Siemieniec był zmuszony postawić na innego zawodnika.

Kopenhaga od pierwszych minut narzuciła wysokie tempo gry, spychając gości do głębokiej defensywy. Jagiellonia dała się zaskoczyć już w 12. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do bramki głową trafił Pantelis Hatzidiakos. Ten gol tylko nakręcił Duńczyków, którzy ruszyli z kolejnymi atakami. Wydawało się, że Jagiellonia zupełnie sobie z tym nie poradzi, lecz po kilkunastu minutach skutecznej gry defensywnej coraz lepiej wyglądała także z piłką przy nodze. Od trzydziestej minuty obraz gry się wyrównał, a Jagiellonia zaczęła dochodzić do pola karnego gospodarzy.

Końcówka pierwszej połowy dawała nadzieję, że po zmianie stron Jagiellonia będzie miała swoje sytuacje. Optyczną przewagę w dalszym ciągu miała Kopenhaga, ale nie wyglądało to już tak, jak na początku meczu. W 50. minucie Mohamed Elyounoussi trafił do siatki, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Chwilę później swój atak przeprowadziła Jagiellonia. Joao Moutinho dośrodkował po ziemi, a Afimico Pululu kapitalnym strzałem piętą doprowadził do wyrównania.

😍😍😍



GOL STADIONY ŚWIATA 👏



Przepiękne trafienie Afimico Pululu 🔥



📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2

📲 Polsat Box Go#UECL #FCKJAG pic.twitter.com/EGimFCyie0 — Polsat Sport (@polsatsport) October 3, 2024

W końcówce znów przycisnęła Kopenhaga, a Jagiellonia panicznie się broniła, kradnąc czas w każdym możliwym momencie. Ostatni cios należał jednak do mistrza Polski. Zupełnie niespodziewanie w doskonałej sytuacji znalazł się Darko Czurlinow, który pokonał bramkarza, ustalając wynik na 2-1 dla ekipy z Podlasia. To wielki sukces Jagiellonii, dla której wyjazd na Parken wydawał się jednym z najtrudniejszych wyzwań w fazie ligowej Ligi Konferencji.