Jagiellonia Białystok z awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji!

Jagiellonia Białystok w czwartek rozgrywała swoje rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem mistrzów Polski było oczywiście Cercle Brugge. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca przed pierwszym gwizdkiem był w znakomitej sytuacji, ponieważ w spotkaniu rozgrywanym u siebie triumfowali rezultatem 3:0. Wystarczyło zatem wykonać ostatni krok, aby awansować do ćwierćfinału rozgrywek.

Rywalizacja na Jan Breydel Stadium zaczęła się źle dla Jagiellonii Białystok. Cercle Brugge od pierwszego gwizdka ruszyli do ataku i już w 8. minucie wykonali pierwszy krok w kierunku odrobienia strat. Do siatki trafił Hannes Van der Bruggen, który oddał niezwykle precyzyjny strzał z dystansu. Sławomir Abramowicz w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia. Belgowie wciąż dominowali nad polskim zespołem, ale ostatecznie nie zdołali przed przerwą podwyższyć rezultatu.

W drugą połowę znów fatalnie weszła Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski w 50. minucie stracili kolejnego gola. Do siatki trafił Felipe Augusto, który najlepiej odnalazł się w polu karnym.

Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca miała swoje kryzysowe momenty, ale chwilami potrafili zagrozić bramce Club Brugge. Jaga jednak do samego końca musiała drżeć. Ostatecznie jednak udało się mistrzom Polski dowieźć przewagę z pierwszego meczu i awansować do 1/4 finału rozgrywek.

Jagiellonia Białystok jeszcze nie zna ćwierćfinałowego rywala w Lidze Konferencji Europy. Mistrzowie Polski zmierzą się na tym etapie ze zwycięzcą rywalizacji Real Betis – Vitoria Guimaraes.

Cercle Brugge – Jagiellonia Białystok 2:0 (w dwumeczu 2:3)

Van der Bruggen (8′), Felipe Augusto (50′)