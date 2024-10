Marcin Kadziolka/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Hajto miażdży piłkarza Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok rozgrywa dzisiaj swój drugi mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Zespół Adriana Siemieńca w pierwszym starciu przeciwko FC Kopenhaga zdobył – co było bardzo zaskakujące – komplet punktów i dzisiaj na własnym stadionie podejmował ekipę Petrocub. Starcie to zapowiadało się bardzo emocjonująco i nie ma się co dziwić, Jaga gra niezwykle ofensywny i atrakcyjny futbol.

Pomnik dla Adriana Siemieńca!

W przedmeczowym studiu Polsatu Sport kilka gorzkich słów na temat zawodników Jagiellonii Białystok wypowiedział Tomasz Hajto. Znany z ostrego i niezwykle ciętego języka ekspert dosadnie ocenił grę i umiejętności jednego z gwiazdorów mistrza Polski. Oberwało się Jesusowi Imazowi, który od lat gra na Podlasiu i właściwie od początku swojej przygody w Polsce uznawany jest za jedną z gwiazd ligi.

– Na Ekstraklasę jest dobry, bo wiele zespołów ma ogromne problemy w defensywie i dlatego on ma tyle bramek. Jak rywal jest tylko trochę lepszy, to Imaza w pucharach nie ma. Na puchary jest za słaby i dlatego przedłuża umowy w PKO Ekstraklasie – ocenił Tomasz Hajto.

