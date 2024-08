fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio może zostać ukarany

Legia Warszawa zremisowała (1:1) w czwartkowy wieczór z Breondby w rewanżowym spotkaniu III rundy eliminacji Ligi Konferencji. W związku z tym, że Wojskowi wygrali pierwszy mecz z Duńczykami (3:2), to zapewnili sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Tymczasem burza zrobiła się po spotkaniu, gdy skandalicznym zachowaniem wyróżnił się trener polskiego zespołu.

Goncalo Feio w pewnym momencie najpierw pokazał gest Kozakiewicza w kierunku sektora zajmowanego przez kibiców Broendby. Ponadto portugalski szkoleniowiec pokazał środkowe palce fanom gości. Zapytany na pomeczowej konferencji prasowej o swoje zachowanie trener, wprost powiedział, że nie ma zamiaru przepraszać za to, jaki jest. Tymczasem w mediach społecznościowych wylała się w kierunku szkoleniowca Wojskowych lawina krytycznych komentarzy, odnoszących się do absurdalnego zachowania Goncalo Feio.

Tipsbladet przekonuje natomiast na swoich łamach, że takie gesty, jakie były udziałem trenera Legii, mogą znajdować się na liście zdarzeń, podlegających karom przez UEFA. Europejska Unia Związków Piłkarskich z definicji dba o to, aby nie tylko zawodnicy, ale też szkoleniowcy drużyn prezentowali określone standardy. Źródło jednocześnie daje do zrozumienia, że szkoleniowca Wojskowych mogą objąć konsekwencje. Tipsbladet zresztą skierował pytania do biura prasowego UEFA w sprawie.

“Aktualnie otrzymujemy i analizujemy oficjalne raporty wszystkich meczów rozegranych wczoraj wieczorem. Po zgłoszeniu przypadków, sprawy są badane. Jeśli okaże się, że prowadzą do sankcji dyscyplinarnych, są one ogłaszane na stronie internetowej UEFA. Na tę chwilę nie mamy więcej informacji” – brzmi wiadomość w odpowiedzi na pytania przedstawicieli duńskiego serwisu ws. zdarzeń z udziałem Goncalo Feio po czwartkowym meczu Legia Broendby.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Szkoleniowiec stołecznej ekipy na pomeczowej konferencji prasowej tłumaczył swoje zachowanie. Przekonywał, że był prowokowany przez kibiców duńskiej ekipy już po pierwszym spotkaniu III rundy eliminacji Ligi Konferencji, które odbyło się 8 sierpnia.

Czytaj więcej: Goncalo Feio ponownie rozgrzał internet, skandaliczne zachowanie Portugalczyka!