Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia przed trudnym meczem. Feio zapowiada

Legia Warszawa rozegra jutro swój już czwarty mecz w tegorocznej edycji rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Do tej pory zespół prowadzony przez Goncalo Feio zdobył w fazie ligowej komplet punków i można powiedzieć, że rozdaje karty wspólnie z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły z Polski mają bowiem po dziewięć oczek i są już właściwie pewne gry w kolejnej fazie tych rozgrywek.

WIDEO: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

Niemniej Legia Warszawa w czwartkowy wieczór zmierzy się na Cyprze z Omonią Nikzoja. Mecz ten zapowiada się bardzo dobrze i ma także kilka wątków związanych z Polską, bowiem w tym zespole grają Karol Struski oraz Mariusz Stępiński. Wydaje się jednak, że to stołeczna ekipa będzie faworytem tej rywalizacji. Ciekawego meczu spodziewa się trener Goncalo Feio, który teraz na konferencji prasowej mówi o mocnych stronach rywala.

– Omonia ma niezłą jakość, dobrych technicznie zawodników – nie tylko z przodu – i piłkarzy, którzy potrafią wygrywać pojedynki, całkiem dobrze operować piłką. […] Czego oczekujemy? Drużyny, która chce kontrolować grę z piłką, wprowadzić rytm ataku, by zmusić do jak najgłębszej obrony. Jest w stanie się dostosować, zmienić system w stosunku do przeciwników, z którym się mierzy. Czwartkowy mecz będzie dla nas trudny – myślę, że też dla Omonii – powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa cytowany przez “Legia.net”.

Czytaj więcej: Trener Omonii Nikozja ocenia Musiałowskiego. “Chciałbym, aby bardziej naciskał na drzwi”