Lech Poznań zmierzy się w 1/16 finału Ligi Konferencji z Bodo/Glimt. To zespół, który w ostatnich latach notuje świetne wyniki we własnym kraju i kilkukrotnie sprawił niespodzianki europejskim potentatom. Kolejorz z pewnością nie może lekceważyć mistrzów Norwegii.

Bodo/Glimt – Norwedzy na drodze Lecha w Lidze Konferencji

Lech Poznań zajął drugie miejsce w swojej grupie, więc w losowaniu mierzył się z zespołami, które “spadły” z Ligi Europy. To z miejsca oznaczało dla Kolejorza znaczne wyzwanie. Los przydzielił mistrzom Polski Bodo/Glimt, czyli drużynę, która w ostatnich latach notuje swój najlepszy okres w historii.

Norweska ekipa tylko dwa razy została mistrzami kraju, ale miało to miejsce bardzo niedawno, bo w 2020 i 2021 roku. Za tydzień zakończy się kolejny sezon tamtejszej ligi, ale tym razem Bodo/Glimt nie obroni tytułu. Molde ma przewagę aż 18 punktów.

Ekipa trenera Knutsena odcisnęła jednak swoje piętno na rozgrywkach europejskich. W sezonie 2020/2021 rozpoczęła swoją drogę od gry w Lidze Europy. Tam odpadła już po grupie, ale toczyła boje z wielkim Milanem. Rok później postawiła kolejnych kilka kroków w ewolucji. Mierzyła się w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale tam lepsza od Norwegów okazała się Legia Warsawa. Polacy wygrali aż 5:2 w dwumeczu. Ostatecznie to jednak Bodo/Glimt mogło być bardziej ukontentowane z przebiegu tamtejszej kampanii. W Lidze Konferencji byli jedną z rewelacji rozgrywek. W grupie rozbili Romę aż 6:1, wprawiając całą Europę w konsternację. Później zostawili w pokonanym polu Celtic i AZ Alkmaar, aż wreszcie w ćwierćfinale Jose Mourinho i jego Roma wzięli rewanż za upokarzającą porażkę w grupie.

W trwającym sezonie Bodo/Glimt rywalizowało w Lidze Europy. Tam trafiło do bardzo silnej grupy, z której wyszły Arsenal i PSV Eindhoven. Najlepszym momentem Norwegów w tej kampanii było urwanie punktu z PSV, a także pokonanie FC Zurich. Najbliższy przeciwnik Lecha ma zatem spore doświadczenie na europejskiej arenie i Kolejorz musi podejść do dwumeczu w najlepszej dyspozycji, by marzyć o awansie.

Pierwszy mecz odbędzie się 16 lutego, a rewanż będzie miał miejsce tydzień później.

