Wisła Kraków w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Trudny przeciwnik już czeka

Wisła Kraków – Rapid Wiedeń w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy

Wisła Kraków przystępowała do rewanżu z KF Llapi w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy z całkiem solidną zaliczką wypracowaną przed własną publicznością. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem „Białej Gwiazdy”. Drużynę Kazimierza Moskala do zwycięstwa poprowadzili Igor Sapała oraz Angel Rodado, którzy wpisali się na listę strzelców.

W rewanżu Wisła zagrała solidną piłkę. Krakowski zespół jednak długo nie mógł znaleźć drogi do bramki KF Llapi. Udało im się to dopiero w 58. minucie. Wówczas dośrodkowanie Bartosza Jarocha strzałem głową wpakował futbolówkę do bramki Angel Rodado. Kosowianie jednak zdołali odpowiedzieć kilkanaście minut później. Do wyrównania w rewanżu doprowadził Ardit Tahiri. Szalę zwycięstwa w 90. minucie przechylił Giannis Kiakos, dla którego było to debiutanckie trafienie w barwach polskiego klubu.

Wisła Kraków finalnie przeszła do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, zwyciężając w dwumeczu 3:1. „Biała Gwiazda” w kolejnej rundzie będzie miała dużo cięższe zadanie. Ich rywalem będzie Rapid Wiedeń, który dopiero na tym etapie eliminacji wkroczy do gry. Stołeczny zespół w miniony sezonie zakończył sezon na czwartej lokacie austriackiej Bundesligi. To miejsce dało im bezpośredni awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy.

