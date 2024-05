Xabi Alonso ocenił porażkę w finale Ligi Europy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso: Postaramy się wyciągnąć wnioski

Faworytem finału Ligi Europy był Bayer Leverkusen, który podchodził do środowego starcia niepokonany w 51 meczach. Atalanta Bergamo jednak nie zamierzała rozkładać czerwonego dywanu przed mistrzami Niemiec. Spotkanie rozgrywane na Aviva Stadium w Dublinie przyniosło sporo emocji. Hat-trick Nigeryjczyka Ademoli Lookmana rozstrzygnął losy finału i europejskie trofeum po raz pierwszy powędrowało do Atalanty. Włosi w drodze do finału uporali się m.in. ze Sportingiem Lizbona, Liverpoolem i Olympique Marsylia.

Xabi Alonso, przyznał, że rywale byli po prostu lepsi pod każdym względem. – Nie mogliśmy sobie poradzić z wieloma trudnymi sytuacjami, na które się przygotowywaliśmy. Seria meczów bez porażki dobiegła końca, ale gratulacje dla Atalanty, ponieważ zasłużyła na sukces w Europie – stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

– Kiedy Atalanta strzeliła pierwszego gola, to nabrała mnóstwo energii. Prawdopodobnie w pierwszej fazie próbowaliśmy zbyt często opierać grę na krótkich podaniach. Nie chodziło tylko o taktykę. Indywidualnie byli lepsi, ale także jako zespół. Musimy się tego nauczyć. Boli, że poraża przychodzi w ważny dzień, ale w sobotę mamy kolejny finał i postaramy się wyciągnąć wnioski – dodał.

Bayer Leverkusen w najbliższy weekend zagra z FC Kaiserslautern w finale Pucharu Niemiec, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:00. Podopieczni Alonso przeszli przez sezon Bundesligi niepokonani i mieli nadzieję na potrójną koronę, ale plany zostały pokrzyżowane przez Atalantę.