Raków Częstochowa walczy o grę w Lidze Konferencji Europy

W czwartek zmierzy się u siebie z Atalantą Bergamo

Aby zająć trzecie miejsce w grupie, musi osiągnąć lepszy wynik od Sturmu Graz

Raków ma szansę na dalszą grę w Europie

Raków Częstochowa po wygranej nad Sturmem Graz ma szansę, aby wiosną wciąż rywalizować w europejskich rozgrywkach. Trzecie miejsce w grupie da bowiem Medalikom możliwość gry w Lidze Konferencji Europy. Aby tak się stało, muszą w czwartkowej rywalizacji z Atalantą zdobyć punkt, przy jednoczesnym założeniu, że swoje spotkanie przegrają Austriacy.

Dla Rakowa będzie to niewątpliwie bardzo trudne wyzwanie. Nie ulega jednak wątpliwościom, że po beznadziejnym początku coraz lepiej radzi sobie w Lidze Europy, czego potwierdzeniem są ostatnie trzy spotkania. Atalanta ma już zapewniony awans, dlatego w tym meczu najprawdopodobniej postawi na rezerwowych oraz młodzież.

– Chcemy zostawić na boisku nie tylko zdrowie, zaangażowanie, ale i dobrą realizację planu taktycznego. Jestem przekonany, że wszyscy zrobią tyle, ile są w stanie, aby dać sobie szansę na wygraną i na to, by wiosną grać również w europejskich pucharach. Za nami wiele spotkań w Europie, kapitalne doświadczenie, świetne emocje. Myślę, że w czwartek nikomu nie zabraknie woli walki, by przedłużyć naszą europejską przygodę – mówi przed decydującym starciem Dawid Szwarga.

