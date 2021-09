Stanisław Czerczesow zjawi się na meczu Legii w Lidze Europy

Stanisław Czerczesow rozstał się z reprezentacją Rosji i na ten moment odpoczywa od futbolowych obowiązków. Trener udzielił obszernego wywiadu dla portalu sport-express.ru, gdzie wyznał, że zjawi się w Moskwie na starciu Spartaka z Legią.

Stanisław Czerczesow odpoczywa od piłkarskich obowiązków

W reprezentacji Rosji doszło do zmian na stanowisku selekcjonera. Wszystko za sprawą nieudanej przygody na mistrzostwach Europy, gdzie zespół prowadzony jeszcze przez Stanisława Czerczesowa nie uzyskał awansu do fazy pucharowej.

W ostatnich tygodniach nazwisko rosyjskiego trenera było również łączone z przejęciem sterów w polskiej kadrze. Wygląda jednak na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Czerczesow na ten moment pragnie odpocząć od futbolu, natomiast w następną środę zjawi się w roli kibica na meczu Spartaku Moskwa i Legii Warszawa w ramach 1. kolejki Ligi Europy. Co ciekawe, 58-latek w przeszłości był opiekunem obydwu drużyn.

– Wybieram się do Moskwy na spotkanie Ligi Europy pomiędzy Spartakiem a Legią. Dzwonił właściciel warszawskiego klubu, chce się spotkać, porozmawiać. Przyjadę, obejrzę mecz, zobaczę starych znajomych – zaznaczył Czerczesow.

– Latem warszawiacy bardzo chcieli się dostać do Ligi Mistrzów – to dla nich niezwykle ważne pod kątem finansowym i wizerunkowym. Natknęli się jednak na Dinamo Zagrzeb. Ale Legia to wciąż mocny rywal – dodał.

Nie zabrakło również pochwał skierowanych do Czesława Michniewicza. Kiedy Czerczesow prowadził Legię w latach 2015-2016 rywalizował z aktualnym trenerem Wojskowych w PKO Ekstraklasie.

– Naturalnie byłem zachwycony, gdy poznałem wyniki losowania. Polecę do Moskwy i przyjrzę się moim starym towarzyszom. To będzie ciekawa gra. Oczywiście, znam obecnego szkoleniowca Legii, Czesława Michniewicza. Kiedy trenowałem “Wojskowych”, spotkaliśmy się z jego ówczesną drużyną, Pogonią Szczecin. Zespoły trenera Czesława zawsze wyróżniała wysoka dyscyplina, a oba mecze ze szczecińskim klubem kończyły się, jeśli się nie mylę, bezbramkowymi remisami – zakończył.

Legia Warszawa trafiła do niezwykle silnej grupy w Lidze Europy. Na początek stanie do walki właśnie ze Spartakiem, natomiast później czekają ją jeszcze mecze przeciwko Leicester czy Napoli.

